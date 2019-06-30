النهاية..ناصر القصبي يرفع قضية ضد عبدالله السدحان

لكل شيء بداية ونهاية، وعلى ما يبدو أن النجمان اللذان رسما البسمة والضحكة على وجوه الكثيرين من خلال "طاش ما طاش" في طريقهما إلى النهاية، وذلك بعدما قام الفنان السعودي ناصر القصبي برفع قضية ضد زميله الفنان عبد الله السدحان.

وفي التفاصيل، رفع الفنان السعودي ناصر القصبي قضية ضد شريكه في طاش ما طاش الفنان عبد الله السدحان بهدف فض الشراكة القائمة بينهما في شركة "الهدف" للإنتاج الإعلامي، وهي الشركة المنتجة للعديد من الأعمال وأهمها مسلسل "طاش ما طاش".

يشار إلى أن الكثير من الخلافات التي نشبت بين ناصر القصبي والسدحان خلال السنوات الماضية، وعلى إثرها توقف فيما بينهما التعاون الفني وبالتالي توقف وقتها مسلسل "طاش ما طاش"، على الرغم أنه قبل فترة وجيزة طلب منهما رئيس الترفيه تركي آل الشيخ أن يعودا مجددًا في عمل فني من إنتاج الهيئة، ولكن في النهاية قرر كل منهما الانفصال دون رجعة.

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