أنغام تطل على هيئة أحلام والأخيرة تتغزل فيها (صورة)

كشفت الفنانة المصرية أنغام عن أحدث إطلالاتها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وفاجأت متابعيها بعدما ظهرت في الصورة تشبه إلى حد كبير شكل الفنانة الإماراتية أحلام ونفس طريقة وضعها للمكياج، وهو ما جعل بعض النشطاء يتساءلون عن سبب الشبه هذا.

وتبين فيما بعد أن الفنانة أنغام قامت بشراء الرموش الاصطناعية من متجر "بوتيكي" الخاص بالفنانة أحلام، لتشارك الأخيرة الصورة عبر حسابها على موقع التواصل وتعلق: "انتي قمر من غير أي شي..أسعدتني هذه التغريدة جدًا واغلى من يلبس رموشي".

وكانت أنغام أعلنت عن استعانتها بتلك الرموش، وقالت في تغريدة "أحلى رموش وأكثر رموش ناسبتني من تصميم صديقتي وأختي الغالية أحلام"، الامر الذي اعتبره بعض المتابعين دعاية صريحة بين النجمتين للترويج لهذا المنتج وبأن أحلام استغلت الصورة للترويج لمنتجها.

على الصعيد الفني، أحيت مؤخرًا الفنانة أنغام حفلها في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الحفلات في جدة، ووجهت وقتها رسالة شكر لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وذلك لاتاحة الفرصة لها للتواجد بين محبيها هناك للمرة الخامسة، لتعلق: "خمسة في عين الحسود".

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