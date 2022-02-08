عقيل يفاجئ فرح الهادي في عيد ميلادها.. هل كان انفصالهما كذبة؟

احتفلت الفاشونيستا الكويتية فرح الهادي بعيد ميلادها الـ27 برفقة أصدقائها المقربين في حفل أنيق تضمن ديكورات ومفاجآت وهدايا فاخرة.

أقامت شوق الهادي، شقيقة فرح الهادي الصغرى، حفلًا لشقيقتها ودعت العديد من أصدقائهم، وشاركت لمحات عن الحفل فنلاحظ الديكورات البيضاء التي وضعت فوقها الهدايا من أشهر الماركات العالمية، وقد زيَّنت الغرفة بالورود البيضاء مع وجود رقم 27 كبير الحجم في الزاوية إضافة إلى قالب حلوى متعدد الطبقات.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن بوفيه طعام بما لذ وطاب وفرقة موسيقية لإثارة حماس الضيوف.



عقيل الرئيسي يفاجئ فرح الهادي



وبعيدًا عن ديكورات الحفل والأزياء الأنيقة، كان تواجد عقيل الرئيسي في الحفل أكبر مفاجأة خاصة بعد انتشار شائعات انفصالهما، حيث توجَّهت فرح لركن منفصل لتفاجأ بتواجد عقيل ممسكًا بقالب حلوة بينما الأغنية التي أعدها لها بمناسبة عيد ميلادها مضاءة في الخلفية.

وجاءت كلمات الأغنية لتشير أن عقيل لا يستطيع العيش دون فرح، ما يعني أن الانفصال قد حدث لكنهما عادا لبعضهما البعض.

كما أهداها دفتر كتب فيه رسالة طويلة مؤثرة لها، لكنه طلب منها عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا واضحًا تأثر فرح بهذه الكلمات، إضافة إلى لعبة باربي وهدايا فاخرة أخرى من علامات تجارية عالمية.



إطلالة فرح الهادي في حفل عيد ميلادها الـ27



واختارت فرح التألق بفستان مخملي أسود زيِّن بالريش ناحية الصدر، في حين اتصل بياقة مُرصعة بالكريستال البرَّاق وقماش الشيفون، وأكملت إطلالتها بقفازات مخملية طويلة تصل للأكتاف تقريبًا. من بعدها نسَّقته بكاب أسود مُزيَّن بالتطريزات والزخارف الكريستالية الذي انسدل من أكتافها أرضًا.

واعتمدت فرح لون الشعر البلاتيني لهذا الحدث المميز، حتى أن البعض شبهها بنجمة السوشيال ميديا مودل روز.