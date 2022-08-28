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علاقة أبو هشيمة ودينا أيمن تثير الجدل.. والأخيرة ترتدي التايجر!

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 07:32
أحمد أبو هشيمة
أحمد أبو هشيمة

ارتبط اسم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالعديد من الحسنوات منذ انفصاله عن زوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري، من بينهم: الفاشونيستا وخبيرة التجميل مورينا تاراكو، والممثلة المصرية نيرمين الفقي، وعارضة الأزياء الليبية خلود المقرجي، وغيرهن.

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علاقة أحمد أبو هشيمة ودينا أيمن

ومؤخرًا، انتشرت شائعات تفيد وجود علاقة تجمع أحمد أبو هشيمة والمهندسة الأمريكية ذات الأصول المصرية دينا أيمن، بعد نشر كل واحد منهما صورًا أثناء قضاء إجازتهما الصيفية في إبيزا الإسبانية، ورغم عدم تواجد أحدهم في صورة الآخر، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم رأي آخر.

شاركت إيمان مقطع فيديو لها وهي تتمايل على حافة المسبح خلال إجازتها في إسبانيا، بينما نشر هشيمة صورة له أمام شاطئ البحر.


أحمد أبو هشيمة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتزايدت الشكوك بشأن علاقتهما، بعدما عمل أبو هشيمة على متابعة حساب دينا أيمن على موقع إنستغرام، وإعجابه بالعديد من صورها في الفترة الأخيرة.

واسترجع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها إيمان مُرتديةً فستان تايجر، فكتبت إحداهن: "التايجر 🤭 ابوهشيمة"، وأضافت أخرى "ايه دا تايجر وابو هشيمة عامل لايك لا دا احنا نقول مبروك بقي".

عودة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وتأتي هذه الأخبار، بعدما أشيع رجوع أبو هشيمة لزوجته السابقة ياسمين صبري، حيث ربط البعض بين أحدث ظهور لياسمين صبري عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وآخر ظهور لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يوم 5 أغسطس/آب الجاري.

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وظهرت ياسمين صبري في الصورة وخلفها ستائر بيضاء والبحر وهو نفس المكان الذي ظهر فيه زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى أن ياسمين ظهرت أمامها سكينتين، وظهرت أمام أبو هشيمة شوكتين، مما زاد التكه

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد أعلنا زواجهما عام 2020، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، إذ اكتفيا بهذا التجمع العائلي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقتها، وفي مايو/أيار 2022 أعلنا طلاقهما.
 

كلمات دالة:أحمد أبو هشيمةياسمين صبريدينا أيمن

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