الإمساك بـ فنانة تركية متزوجة ومخرج بوضع حميمي في كواليس مسلسلهما

أثارت الصحفية التركية الشهيرة "بيرسين" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان زعمت عن وجود علاقة رومانسية بين نجمة تركية ومخرج في كواليس أحد المسلسلات التي تصور حاليَا.

تفاصيل العلاقة الرومانسية بين النجمة التركية ومخرج

واعلنت الصحفية التركية "بيرسين" بشكل مؤكّد عن وجود علاقة رومانسية تجمع ما بين بطلة عمل درامي تركي والمخرج الخاص بالمسلسل.

والمثير في الجدل في هذه العلاقة بأن البطلة والمخرج متزوجان، وشوهد الثنائي في وضع حميمي جداً داخل أحد كرفانات التصوير.

وأضافت الصحفية التركية في تفاصيل هذه العلاقة المثيرة للجدل أن هذه النجمة التركية اشتكت الى أحد صديقاتها عن زوجها وان علاقتهما لا تسير بشكل جيد، وبعد مدة تم الكشف عن علاقتها بالمخرج ورصدهما بوضع صادم.

الصحفية بيرسين تكشف سبب عدم فضحها هويتهما

وأكّدت الصحفية بيرسين بأن السبب الرئيسي وراء عدم الكشف عن أسماء الثنانء هو أن الطرفين متزوجين وستسبب فضيحة كبيرة لهما هذا إلى جانب وقوع مشاكل مع ازواجهما وهدم حياتهما الخاصة.

بالاضافة الى السبب الثاني وراء عدم فضح هويتهما وهو أن الثنائي التركي سينكران هذه العلاقة بكل قوتهما، وأردفت بان الهدف من نشرها هذه الأخبار هو وصول الأخبار إليهما حتى يعلمان أن علاقتهما أصبحت مفضوحة وينهيانها قبل تعرضهما للفضيحة.

وفور انتشار هذه الأخبار بدأ الجمهور بتكهن أسماء الثنائي من خلال المسلسلات التي يتم تصويرها حاليًا وبطلتها متزوجة.