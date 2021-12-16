فستان زفاف علا الفارس يخطف القلوب ويسحر عيون محبيها

خطفت الإعلامية الأردنية علا الفارس الأنظار بإطلالة ساحرة ارتدت فيها فستان الزفاف الأبيض أوف شولدر بسيط كلاسيكي من قماش الساتان منحها لمسة ملكية أنثوية عليه لؤلؤ، مع طرحة ملوكية طويلة من من قماش الشيفون التي انسدلت على الأرض.

أما بالنسبة لشعرها أكملت الفارس إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها خلفها ظهرها وتزيَّنت باكسسوار للرأس بسيط وعقد وأقراط مُرصعة بالألماس.

وعلقت الفارس أسفل الصورة بتعليق: "إنه الوقت للحصول على عائلة".

وقد احتفلت علا الفارس البالغة من العمر 36 سنة، بزواجها من شاب بريطاني ذي أصول عربية، بحضور أفراد عائلتها والمقربين منها في فندق الفيرمونت في العاصمة الأردنية عمان، وحرصت على أن تجري الأمور بسرية فائقة حتى أنها أقدمت على مصادرة هواتف الحضور قبل دخول القاعة كي لا تسرَّب أي صورة لإطلالتها أو مقاطع فيديو لحفلها أو لمحات عن عريسها.

وكانت الفارس قد نشرت عبر حسابها صورة لباقة ورود كتبت عليها: "تم وبحمد الله عقد قراني اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في هير واجعل بيننا مودة ورحمة".

من هو زوج علا الفارس ؟

زوج علا الفارس من شاب بريطاني ذي أصول عربية.

استوحي ملابس العمل من الإعلامية الجميلة علا الفارس