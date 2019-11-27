على خطى والدها..ابنة الراحل عامر منيب تدخل عالم الغناء وهذه تفاصيل أول عمل لها

كشف الشاعر تامر حسين عبر حسابه على موقع "فيسبوك" عن تواجده برفقة مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ونشر مقطع فيديو ظهروا فيه أثناء تحضيراتهم لإطلاق عمل جديد من داخل أحد الأستوديوهات.

وعلق الشاعر تامر حسين على مقطع الفيديو قائلًا: "مريم بنت حبيبنا عامر منيب، قررت أنها تغني، الأغنية اسمها "عامل ايه في حياتك"، من كلماتي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع هاني عادل، ودي أقل حاجة نقدمها لحبيبنا عامر منيب في السنوية بتاعته".

وكان هناك تعليق لمريم في الفيديو الذي ظهرت فيه في الأستوديو، حيث قالت: "كان عندي فكرة أول حد جه في بالي هو تامر حسين بعتبره أخويا الكبير".

وكان الفنان عامر منيب قد رحل عن عالمنا في الـ26 من نوفمبر 2011، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون عن عمر ناهز الـ48 عامًا، تاركًا خلفه بصمة في عالم الفن بعدد من الأعمال الفنية المميزة التي قدمها خلال مشواره الفني في مصر.

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