نجم تركي شهير يعتدي على رجل عنف حبيبته.. ويتصدر الترند لموقفه البطولي

تصدر النجم التركي الشهير "نجات ايشلر" حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح اسمه الأكثر تداولًا بين الجمهور بعد انتشار قصة بطولية له، تكشف دفاعه عن إحدى السيدات التي تعرضت للإهانة على يد حبيبها.

تفاصيل الموقف البطولة للنجم التركي نجات ايشلر

كشفت الصحيفة التركية Tv 100 تفاصيل الواقعة التي تصدرت حديث الجمهور، حيث قالت الصحيفة أن نجم مسلسل الاحترام، وخلال تواجده في احد الأماكن العامة لاحظ رجل يعامل حبيبته بطريقة سيئة وبقلة احترام.

ولم يتمالك النجم التركي نفسه، خاصة أن الرجل كان على وشك أن يعنف حبيبته وهنا قرر التدخل للدفاع عن السيدة بالرغم من أنه لا يعرفها، فذهب إلى ال رجل وقام بلكمه وضربه بقوة حتى وقع الرجل على الأرض.

وهرع رجال الأمن على الفور إلى المكان وقاموا بإزاحة الرجل عن النجم التركي حتى لا يتسبب له بالكثير من الضرر، وبعد ذلك قاموا بطرد الرجل من المكان.

من جانبه وبعد أن هدأ الفنان التركي أكمل سهرته إلى أنه علق مبررًا ما قام به قائلًا: "لا يمكن أن أتحمل تقليل احترام المرأة أبدا"

وأشاد الجمهور بشكل واسع مع تصرف الفنان التركي، ووصفوه بالجيد والمقدر للمرأة، وقال البعض إن نجات نسي أنه فنان وتصرف بناءً على أخلاقه ورجولته.

نبذة عن مسلسل الاحترام

لعب النجم التركي الشهير "نجات إيشلر" دور البطولة في المسلسل التركي "الاحترام" وهو عبارة عن ثمانية حلقات فقط، ويدور حول شخص يحاول إيجاد حل للفساد في المجتمع من خلال فرض العدالة الخاصة به.