على غرار روبي: حمو بيكا يحيي حفلا غنائيا ضمن هذه الشروط!

يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا لإحياء حفل غنائي في أحد الشواطيء المخصصة للسيدات في مارينا بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 14 أغسطس/آب الجاري ومن شروطه عدم دخول الرجال والالتزام بالدخول في ميعاد الحفل إلى جانب اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

في الآونة الأخيرة تثير شروط حفلات الفنانين الجدل؛ إذ تسبب شروط حفل الفنانة روبي الالذي أقيم في 6 أغسطس/آب الحالي، في مدينة العلمين الجديدة، في إثارة الجدل.

واشترطت روبي لحضور حفلها في العلمين الجديدة ألا يقل عمر المشارك عن 15 عاما، وأن يرتدي الحضور الزي الأبيض، الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز).. ممنوع ارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية، و سمحت بحجاب التوربون.

من جهة احرى، أثارت مشاركة حمو بيكا في مسرحية (شمسية وأربع كراسي) الكثير من الجدل منذ أن أعلن أشرف عبدالباقي وجوده كضيفا للمسرحية.

وظهر حمو بيكا في صورة جماعية لصناع المسرحية ضمت أشرف عبد الباقي ومحمد أنور وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن.

وعلق حمو بيكا على مشاركته في المسرحية وكتب عبر حسابه على (إنستجرام):(شرف لي أني أكون ضيف في مسرحية شمسية وأربع كراسي مع الأستاذ أشرف عبد الباقي، منتظركم جميعا).

وكان أشرف عبد الباقي قد كشف إن حمو بيكا سيظهر بشخصيته الحقيقة ولمدة دقيقة أو دقيقتين على المسرح، فأحداث العمل تدور في الساحل الشمالي، ويتم رصد أغلب المواقف التي حدثت ومنها مشكلة حمو بيكا والأزمة التي وقع فيها، حسب موقع في الفن.

وأكد أشرف عبد الباقي أنه يحترم نقابة المهن التمثيلية ويعرف جيدا قوانينها وأنه لا يمكن لحمو بيكا المشاركة في المسرحية لأنه ليس عضوا بها، لكنه يظهر بشخصيته الحقيقة وهذا مسموح به، وعبر أشرف عبد الباقي عن حزنه لأن أغلب التعليقات والانتقادات بها إهانة لإنسان بسيط مثل حمو بيكا، مشيرا إلى أن الجمهور هاجم المسرحية وظهوره فيها من دون مشاهدتها ومعرفة تفاصيل الأمر، مشيرا إلى أنه سيحترم أي رأي سيكتب بعد عرض المسرحية ومشاهدة الجمهور لها.

(شمسية وأربع كراسي) بطولة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي ومحمد أسامة ومحمد عبدالرحمن، توتا ومحمد أنور وميريهان حسين، ومن اخراج أشرف عبدالباقي.