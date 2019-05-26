عليا بهات تتخطى كاترينا، ديبيكا، وغيرهن..لتصبح المرأة الأكثر شعبية لعام 2018!

استطاعت النجمة الهندية عليا بهات صاحبة الموهبة الفنية المتميزة، أن تصبح المرأة الأكثر شعبية لعام 2018 بحسب التصويت الذي أجرته مجلة الـ"التايمز"، وبذلك تكون تخطت نجمات من العيار الثقيل في بوليوود مثل كاترينا كيف، ديبيكا بادوكون وسارة علي خان.

وكانت صاحبة الـ26 عامًا قد نالت شعبيتها في عالم بوليوود بعد تقديمها أفضل الأدوار والأفلام، بحيث أصبحت مثالًا للموهبة في الهند، ليست فقط لمن عاصرها من جيلها، بل لجميع من عمل يومًا ما في السينما.

وتمكنت عليا بهات من ابهار الجمهور في مناسبات عديدة وأعمال متنوعة، من ضمن هذه الأعمال فيلم "Raazi"، والذي كان أول ظهور لها في عالم السينما عن طريق المخرج علي عباس ظفار الذي اختارها للعمل في هذا الفيلم إلى جانب الممثل كاران جوهر.

على الصعيد العاطفي، من المقرر أن تعقد عليا بهات قرانها على الفنان رانبير كابور خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يقيما حفل الزفاف على بحيرة كومو الإيطالية، كما فعل كل رانفير سينغ وديبيكا بادوكون سابقًا في عام 2018.

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