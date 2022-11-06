عليا بهات ورانبير كابور يرحّبان بطفلتهما الأولى.. إليك التفاصيل

رحّبت النجمة البوليوودية عليا بهات بطفلتها الأولى اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 من زوجها النجم البوليوودي "رانبير كابور"، وذلك بحسب العديد من وسائل الإعلام الهندية، وتاكيد الفنانة الهندية لهذا الخبر عبر حسابها الخاص في انستغرام.

تفاصيل ولادة عليا بهات طفلتها الأولى

كشفت وسائل إعلامية بوليوودية بأن عليا وصلت الى مستشفى HN Reliance ، Girgaon رفقة زوجها رانبير كابور في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد ان شعرت بآلام المخاض.

وفي تفاصيل ولادتها وصلت النجمة البوليوودية "عليا بُهات" الى المستشفى خلال ساعات الصباح ووضعت طفلتها الصغيرة بعد ساعات قليلة فقط من دخولها إلى المستشفى.

ونشرت الفنانة الهندية صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وكانت الصورة تحتوي على أسد ولبؤة وشبل صغير، وعلّقت النجمة الشهيرة على الصورة: "في أفضل الأخبار طفلتنا هنا، وما أجملها من فتاة".

زواج عليا بهات ورانبير كابور

تزوجت النجمة البوليوودية "عليا بُهات" من النجم البوليوودي "رانبير كابور" في أبريل من عام 2022، كما أعلنت عليا خبر حملها في اواخر شهر يونيو الماضي.

وأقام الثنائي حفل زفاف ضخم ومميز وصف بالحميمي في منزلهما الموجود في منطقة مومباي، وحرص عدد من النجوم على التواجد في حفل الزفاف.

وتعتبر زيجة الثنائي من أشهر الزيجات في الوسط البوليودي حيث يشكلان ثنائيًا رومنسيًا، ويحرص الجمهور على متابعة أخبارهما الخاصة وصورهما.