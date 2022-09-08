عليا بهات وزوجها ممنوعان من الصلاة في المعبد.. والسبب لحم البقر

زارت النجمة البوليوودية الشهيرة "عليا بهات" وزوجها النجم البوليوودي "رانبير كابور" قرية أوجين وذلك من اجل التعبّد واقامة الصلاة في معبد ماهاكاليشوار، للترويج لفيلمهما الجديد.

عليا بهات ورانبير كابور ممنوعان من دخول المعبد

وتفاجأت النجمة البوليوودية عليا بهات لدى وصولها الى المعبد في قرية أوجين بأن هناك العديد من المحتجين خارج المعبد والذين منعوهما من دخول المعبد من اجل الصلاة.

وكانت عليا قد نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" رفقة زوجها رانبير وهي في قرية أوجين لزيارة المعبد ولكنّها لم تنشر صور المحتجين أبداً.

The 'Beef Guy' Ranbir Kapoor, his arrogant wife Alia Bhatt & the confused 'Brahmastra' director, Ayan Mukherjee were booted out of Ujjain's Mahakal temple by the protesting hindus there. The trio escaped b4 completing their temple run.👇#BoycottBramhashtra #CulturalGenocide pic.twitter.com/Wm1rhwenHd — Ranita Ch (@ChRanita) September 6, 2022

سبب منع عليا بهات وزوجها رانبير كابور من دخول المعبد

كان المحتجون قد منعوا عليا بهات ورانبير كابور من دخول المعبد والصلاة فيه بسبب تعليق لرانبير كابور حول لحوم البقر، خلال وقت سابق.

وكان رانبير خلال عام 2011 قد صرّح خلال مقابلة صحفية للترويج لفيلمه الجديد Rockstar قال إنه يحب تناول لحم البقر، فقال: "إن عائلتي من بيشاور ولذلك أحب لحم الضأن والبايا ولحم البقر، نعم أنا أحب لحم البقر كثيراً".

وعاد الفيديو للظهور مرة أخرى تزامناً مع الترويج لفيلمه الجديد Brahmastra.