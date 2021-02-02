عمرو دياب في وضعيات رومانسية مع فتاة .. والجمهور "ليه يا قلبي كل يوم تحب وحدة"!

عاد الفنان المصري عمرو دياب من جديد لإثارة الجدل بعد تداول صُور رومانسية له مع إحدى الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدرت صُور دياب الترند عبر تويتر ضمن تعليقات مختلفة استشهدت بأغنيته الشهيرة "ليه يا قلبي كل يوم بتحب وحدة"، وتابع آخر أن دياب يحاول اغاظة حبيبته وزوجته السابقة دينا الشربيني بعد انفصالهما الذي تصدر الأخبار والصفحات الفنية.

وتبين أن الصُور المتداولة من إعلان لعطر الهضبة، وشارك الأخير صورة إحدى المقالات ليؤكد أن الموضوع مجرد إعلان لعطر لا أكثر ولا أقل وتبين ايضاً أن الفتاة التي ظهرت معه في أوضاع رومانسية تدعى "إنجي كيوان" وهي إعلامية مصرية متزوجة من شاب لبناني ورزقت منه بطفلين.

بالعودة لموضوع عمرو دياب ودينا الشربيني فقد قيل أن سبب انفصال الثنائي هو رغبة الشربيني بإعلان زواجها بشكل رسمي من أجل الإنجاب، إلا أن دياب لم يلبي طلبها بسبب العقد الأجنبي الذي يجمعه بزوجته الثانية زينة عاشور والتي رزق منها بـ 3 أطفال، اذ أن طلاق دياب من عاشور سيتطلب منه أن يتنازل عن نصف ثروته لصالحها.

يذكر أن علاقة الثنائي كانت مميزة وحديث الجمهور خاصةً بعد أن أطلت الشربيني كموديل من خلال فيديو كليب "أماكن السهر" والذي قيل أن دياب قدم العمل تعبيراً عن حبه لـ دينا، وقد حقق العمل أكثر من 33 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب.

فنياً، أطلق دياب آخر أعماله الفنية على طريقة الألبوم والذي حمل عنوان "يا أنا يا لأ"، وضم الألبوم 12 أغنية بداخله تعاون خلالها مع كبار الشعراء والملحنين، وكان من بين هذه الأعمال "وأنا معاك، يا دلعوا، من العشم، الجو جميل".



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