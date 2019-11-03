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نجوى كرم، ديانا حدّاد ونجوم من لبنان في موسم الرياض ضمن حفل ليلة بيروت (صور وفيديو)

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:29
نجوم لبنان في ليلة بيروت ضمن فعاليات موسم الرياض
نجوم لبنان في ليلة بيروت ضمن فعاليات موسم الرياض

تحت رعاية الهيئة العامة للترفية في السعودية وبقيادة رئيسها المستشار تركي آل الشيخ، حضر يوم أمس عدد من النجوم اللبنانيين لإحياء حفلاتهم ضمن فعاليات موسم الرياض في حفل ليلة بيروت، حيث جمع كل من عاصي الحلاني وملحم زين ونجوى كرم وديانا حداد.

ونشرت نجوى كرم قبل الحفل رسالة إلى جمهورها عبر تويتر قالت فيها: " على الرغم من وجع لبنان بدّا تضلّا فرحة كل اللبنانيين طايرة بسما كل العالم والليلة من السعودية من الرياض الشقيقة رح نوصل صوتنا على كل الدني".

من جهتها، تألقت ديانا حدّاد في أولى حفلاتها الغنائية في الرياض، وقدمت أحدث أغانيها بعنوان "اشتقنا"، وعبّرت خلال الحفل عن شوقها للقاء الجمهور السعودي، إضافة إلى أن الحساب الرسمي لوسم الرياض نشر مقطع من الحفل لها وعلق: "ديانا حداد نوّرت ليلة بيروت، وملتنا طرب وسعادة".

أما النجم عاصي الحلاني، التقط "سيلفي" جمعته مع باقي النجوم على المسرح ومع الجمهور الحاضر بعد طلب من نجوى كرم، ونشر الصورة عبر حسابه على تويتر وعلق قائلًا: "هيك كانت السيلفي باحلى ليلة مع حبايب قلبي الفنانين".

ولم يمل الجمهور من الحفل، خاصة بحضور النجم ملحم زين، والذي قدم عددًا من أشهر أغانيه وأطرب مسامع الحاضرين بأغنية "انت مشيتي"، بالإضافة إلى إهدائه أغنية خاصة للسعودية "السعودية بلدنا ومالنا عنها غنى".

الجدير ذكره، أن بعض الحسابات على مواقع التواصل وبعض النشطاء انتقدوا ديانا حداد خلال مشاركتها مع باقي النجوم في أغنية صباح "تعلى وتتعمر يا دار"، حيث رأى البعض أنها لم تعطي الفرصة لزملائها بالغناء على المسرح، وصوتها العالي تسبب بحالة من الارتباك بين النجوم والفرقة، إلّا أنه وبحسب آراء البعض أن الحلاني أنقذ الموقف في النهاية.

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