لأول مرة.. مهرجان إسرائيلي يعرض الفيلم المصري "يوم الدين" ضمن فعالياته

عرض مهرجان "يافا" السينمائي أمس الأحد ضمن فعالياته، الفيلم المصري "يوم الدين" الذي مثّل مصر في مهرجان "كان" بدورته الماضية.

وتفاعل العديد من السينمائيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، معبرين عن رفضهم لعرض فيلم مصري ضمن مهرجان إسرائيلي، باعتبار ذلك تطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة أنها واقعة تحدث لأول مرة.

وذكر موقع "والا" العبري، أن العديد من الأفلام العربية تشارك خلال مهرجان "يافا"، خاصة أنها تناقش الواقع العربي للدول المجاورة لإسرائيل.

وأوضح أن بعض الأفلام العربية حققت شهرة واسعة وأًصبح ظهورها دائمًا في المهرجانات العالمية، ما جعل القائمين على مهرجان "يافا" يلجأون لعرض هذه الأعمال.

وبدأت فعاليات مهرجان "يافا" بعرض الفيلم الفلسطيني "المفك"، الذي يروي قصة شاب فلسطيني خرج من السجن بعد أن قضى فيه 15 عاما ويواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع الواقع الجديد عقب خروجه.

فيما بدأت الضجة عند عرض الفيلم المصري "يوم الدين"، خاصة بعد أن نال إشادة الجمهور والسينمائيين الإسرائيلين،

ووصف العديد من المواقع الصحفية عرض الفيلم المصري داخل المهرجان بالفرصة الذهبية التي لا تقدر بثمن.

يذكر أن فيلم "يوم الدين" يناقش مرض الجزام، حيث يجسد مدى الألم الذي يعاني منه صاحب هذا المرض، خاصة على المستوى الإنساني والنفسي.