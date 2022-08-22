نجوم ارتبطوا بشبيهات حبيباتهم السابقات.. من بينهم عمرو دياب

نتفاجأ في بعض الأحيان من دخول بعض الفنانين في علاقات غرامية جديدة مع سيدات تتشابه ملامحهن بحبيبة قديمة كانوا على علاقة معها، حينها نتساءل لما لم تستمر علاقته بالسابقة أو سبب اختياره أخرى تشبهها.

ويبدو أن الفنانة المصرية أنغام كانت أول من أثارها الفضول حول الموضوع، حينما غنَّت قائلة: "بتحبها والا بتفكرك بيّ.. هيّ انا ولا جايز انا هيّ.. كل اللي شافها قال..توام شبهنا خيال".

وهنا نعرض قائمة بالنجوم العرب والأجانب ممن أحبوا شخصيات تتشابه مع حبيباتهم السابقات:

1. عمرو دياب



تزوَّج الفنان المصري عمرو دياب أول مرة من الفنانة شيرين رضا، لكنها انفصل عنها ليرتبط بزينة عاشور، ابنة رجل الأعمال السعودي محمد مصطفى عاشور.

ورغم أن زوجته الأولى والثانية لم تتشابها بالملامح على الإطلاق، إلَّا أن ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني أثار الجدل لشبهها الكبير بعاشور، خاصة بطبيعة الشعر المجعد والبشرة السمراء، وملامح الوجه بشكل عام، حتى أن الكثيرون صدموا من الشبه الكبير بينهما.





وبعد انفصاله عن الشربيني، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الهضبة مع شابة جميلة الملامح أدعي أنها حبيبته، ولفت المتابعون إلى أنها تتشابه ملامحها بدينا، وبالأخص لون البشرة السمراء واللون الشعر البني الغامق.

2. تشانينج تاتوم

نشأت علاقة عاطفية بين النجم الأمريكي تشانينج تاتوم والمغنية البريطانية جيسي جي، ويأتي ذلك في أعقاب انفصاله عن زوجته جينا ديوان بعد 10 سنوات من زواجهما.

وبدا واضحًا أن تاتوم يمتلك الذوق ذاته حينما يتعلق الأمر باختيار حبيبته، إذ تتشابه جيسي جي لحد بعيد بـ جينا، فكلتاهما تمتلكان لون شعر داكن وتعتمدان قصة الشعر القصيرة كتوقيع يعبر عن شخصيتهما، بالإضافة إلى أنهما تمتلكان ملامح حادة وشخصية مندفعة وحيوية.

3. كانييه ويست

منذ انفصاله عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، شوهد مغني الراب كانييه ويست رفقة عدة فتيات يشبهن زوجته أكان ذلك بالشكل أو طريقة اللباس، فقد واعد مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي تشاني جونز، التي عرفت بتشابهها بكيم.

4. مارك أنتوني

واعد المغني اللاتيني مارك أنتوني عارضة الأزياء شانون دي ليما، التي تشابهت ملامها لحد بعيد بملامح زوجته السابقة المغنية العالمية جينيفر لوبيز؛ ما عرضه للسخرية والتعليقات السلبية.

5.ريان رينولدز

بدا واضحًا أن النجم الأمريكي ينجذب إلى الشقراوات، بعد زواجه من الممثلة بليك ليفلي، حيث لاحظ الكثيرون إلى أنها تتشابه بحبيبته السابقة الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون.