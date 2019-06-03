عمرو دياب يعلن تفاصيل حفله الجديد في السعودية (صورة)

يحيي المطرب المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا جديدًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدّة، في حفلات الجوهرة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في مدينة الملك عبدالله الرياضية، يوم الإثنين 10 يونيو الجاري، حيث تباع التذاكر في جميع فروع فيرجن ميجا ستورز.

وكشف الهضبة، عن بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "حفلة عمرو دياب في جدة يوم الإثنين ١٠ يونيو بمدينة الملك عبدالله الرياضية".

يذكر أن عمرو دياب، أحيا العديد من الحفلات في السعودية، كان آخرها يوم 22 مارس الماضي، ضمن حفلات ”موسم الشرقية“، التي نظمتها إدارة مهرجان موسم الشرقية الغنائي.

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