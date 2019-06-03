عزت أبوف عوف يرقد بالمستشفى بحالة حرجة!

يرقد الفنان المصري عزت أبوعوف حاليًا في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، ويخضع حاليًا أبو عوف لعدد من الفحوصات والتحاليل من أجل معرفة أسباب هذه الوعكة.

وعن حالة الفنان المصري الصحية كشف الناقد الفني طارق الشناوي ان حالته حرجه جدًا قائلًا: "حالته حرجة.. ربنا يشفيه.. دعواتنا جميعًا للفنان المبدع عزت أبو عوف".

يُشار إلى ان الفنان المصري عزت أبو عوف كان قد خضع لعملية تركيب دعامتين في القلب قبل سنوات، بعد شعوره بالتعب والإعياء.

وعلى الصعيد الشخصي كان الفنان المصري قد اعلن زواجه من مديرة اعماله بعد وفاة زوجته، وخلال حوار تلفزيوني سابق تحدث أبو عوف عن زوجته الثانية مؤكدًا انه يعرفها منذ ما يقارب الـ 18 عامًا.

وأضاف أنها ساندته خلال فترة مرضه حيث كانت تنام بجانبه على الأرض، واستطرد بان زواجه منها أغضب أولاده منه.

يُذكر ان آخر اعمال الفنان المصري كان مسلسل "الأب الروحي" إلى جانب عدد من النجوم منهم محمود حميدة، سوسن بدر، احمد عبدالعزيز.

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