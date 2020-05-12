عمرو محمود ياسين مؤلّف "ونحب تاني ليه" يوجه رسالة للجمهور..وهذا ما قاله

عبّر المؤلّف عمرو محمود ياسين عن شعوره بالسعادة البالغة والفخر بالعمل الذي يعرض في الوقت الحالي خلال شهر رمضان 2020 "ونحب تاني ليه" والذي تقوم ببطولته النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز.

وفي منشور خاص بهذا الأمر عبر موقع فيسبوك، كتب مؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين رسالة توجه بها بالشكر إلى الجمهور وقال: "الحمدلله على ردود الأفعال الهائلة دي بجد، مفيش أجمل من أن الواحد يتعب ويلاقي، شكرًا للجمهور الرائع اللي بيطمنا ويدينا دافع لبذل مجهود أكبر".

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز قد أشاد الجمهور أيضًا بأدائها خلال الأحداث في مسلسل "ونحب تاني ليه"، حيث أنها للمرة الأولى تُظهر مواهبها في أداء الأدوار المختلفة والاجتماعية وغير المقتصرة على الكوميديا فقط.

ومسلسل "ونحب تاني ليه" من بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة "سنيرجي"، وإخراج مصطفى فكري.

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