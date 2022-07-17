عمر كمال يرد على اتهامه بالشذوذ .."عبد الباسط حمودة نجم له الاحترام"

رد الفنان الشعبي عمر كمال على الانتقادات والهجوم الذي طاله، بعد القبلة التي جمعته مع الفنان عبد الباسط حمودة خلال حفل أقامه الأخير في الساحل الشمالي، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2022.

عمر كمال يرد على اتهامه بالشذوذ

وخرج عمر كمال في بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك"، تطرَّق فيه للحديث عن سوء الفهم واللغط الحاصل بعد انتشار مقطع الفيديو، وقال: "مساء الخير على اخواتي وحبايبي، أنا كنت شغال في مكان وطالع بعربيتي سمعت صوت عبد الباسط حمودة، قولت اسلم عليه، واحنا لينا نجاح مع بعض قبل كده من خلال أغنية ضيعنا، ولسه لينا أغنية جديدة مع بعض".

وأعرب عن غضبه إزاء اتهامهما بالشذوذ، فكل ما كان يريده هو التعبيرعن احترامه له باعتباره في مقام والده، وتابع قائلًا: "طلعت على المسرح للراجل المحترم، ورايح أسلم عليه وأبوسه، ولكني متعود عشان هو راجل في مقام والدي، أني أبوس رأسه وأيديه، تعزيزا منه ولمكانته، فجيت أبوسه في رأسه، لكنه رفع رأسه فجت في فمه، حركة عفوية جداً، كمية الكلام الجارح غير عادية واتهامات بالشذوذ وحاجات عيب ما يصحش تتقال".

وأضاف: "إحنا بنحترم الناس كلها، بس لما نجم يشوف حد كاتب عليه كلمة مش ظريفة، دي حاجة مش حلوة، عبد الباسط حمودة نجم له الاحترام والتقدير..شوفوا حاجة مفيدة تتكلموا عنها، لأن إحنا بنسمع كلامكم جداً، آخر كليب مظهرتش واحدة حتى قدام الكاميرا مراعاة ليكم ولأبنائكم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات عمر كمال، فكتب أحدهم مؤيد: "فعلا انت صح وبعدين انت راجل جدع ومحترم يا عمر وانا بحبك وماتسمعش كلام حد خاليك ورا دماغك يا عمر علشان تعرف توصل".

وعلَّق آخر: "والنبي مهم تتكلم الناس بقيت مريضه انا ماكنتش بحبك بس انت شخص محترم وبقيت بعزك عشان محترم الجمهور بس مش كل الناس تستاهل الرد ولا تستاهل العتاب ما تزعلش نفسك".

وكان عمر كمال وعبدالباسط قد أثارا الجدل بعد انتشار مقطع فيديو وصور لقبلة جمعتهما على الشفاه أمام الجماهير.

يذكر أن الفنانين عمر كمال و عبد الباسط حمودة، طرحا ديو بعنوان (حلوين) من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وإخراج كامبا.