عن شائعة وفاة دلال عبد العزيز، حسن الرداد: (الواحد قرف منكم!)

هاجم الفنان حسن الرداد مروجي شائعة وفاة القديرة دلال عبد العزيز والتي انتشرت أمس. و كتب الرداد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : (ارحمونا بقى الواحد قرف منكم).

و جاء ذلك ردًا على تغريدة سابقة له هاجم فيها بعض المواقع الصحفية التي تنشر شائعات وأخبار مزيفة تخص الفنانة دلال عبد العزيز حيث قال : (ياريت المواقع الصحفية اللي بيكتبوا أي أخبار علشان يعملوا نسب مشاهدة ارحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس).

وأكد رضوان أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى على أثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أواخر شهر أبريل /نيسان الماضي، أي ما يقرب من 70 يوما. و رغم تعافيها من الفيروس ، تعاني الفنانة من تليف فى الرئة ، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا.