عيسى المرزوق يُدافع عن نفسه بعد تناوله لحم مطلي بالذهب!

عيسى المرزوق

تعرض الفنان الكويتي الشاب عيسى المرزوق مؤخرًا لهجوم كبير وصل إلى حد الشتيمة والدعاء عليه، وذلك بعد نشره فيديو داخل أحد المطاعم خلال تناوله قطعة لحم مُغلفة بالذهب.

وكان المرزوق قد نشر الفيديو عبر خسابه في السناب شات مُستعرضًا تجربته مع اللحم المطلي بالذهب، وفور نشر الفيديو اتهمه عدد كبير من متابعيه بالفسق وعدم مراعاة الأوضاع السيئة التي يعيشها الوطن العربي.

ويبدو ان كمية السباب والدعاوي السيئة التي تعرض لها المرزوق دفعته للرد، حيث قام بنشر فيديو جديد وجهه فيه رسالة لكل هؤلاء، حيث قال أنه لا يعرف سبب هذا الهجوم الكبير، وقال أنه دخل المطعم وقرر الشيف تقديم ضيافة له فماذا من المفترض أن يفعل، حيث من غير الطبيعي أن يرفضها.

وأضاف أن هجوم الناس كان مُبالغ فيه وكانه تناول لحم شخص ميت، وقال انه وصل لدرجة الدعاء عليه بـ "سم هاري"، وهو الأمر الذي أغضبه بشدة، كما وقال ان الشخص الذي هاجمه لا يعلم ما الذي يفعله المرزوق بحياته وفيما يخص تقديم الخير للناس.

وعلى صعيد متصل كانت الفنانة السورية أصالة نصري قد هاجمت الفنان عيسى المرزوق عبر حسابها في تويتر بعد نشره الفيديو.

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