غادة عادل تصاب بتسمم والتهابات في المثانة.. لكن ماذا عن طليقها؟

أثارت الفنانة المصرية غادة عادل قلق معجبيها بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي أخبار سوء حالتها الصحية.

وقد طمأنَّت غادة عادل محبيها ومتابعيها بشأن حالتها الصحية، وأوضحت أنها كانت متواجدة في إحدى مشافي لندن لتلقي العلاج المناسب، لكنها خرجت بعد توقيعها على تعهد تؤكد على تحملها مسؤولية حالتها، وعلى أن تخضع لتحليل للدم للتأكد من حالتها الصحية.

وأوضحت أنها أصيبت بالتهاب في المثانة تسببت بمضاعفات في الكلى، إضافة إلى تسمم في دم.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، كشفت قائلة: "الحمد لله أنا كويسة ورجعتلي روحي من تاني، وبقول لـ أولادي أنا مش بحب أخبارنا تكون على السوشيال ميديا، بس كنت في أوحش وقت، وبترعش، ومش حاسة بالدنيا وكان عندي تسمم في الدم، وجالي حرقان في المثانة، ومهتمتش، بس مع المجهود التلوث طلع على الكلى وبعدين الدم".

وتابعت: "ولادي تدمروا نفسيا وطلبوا من الناس تدعيلي والحمد لله أنا مش زعلانة منهم، بالرغم من أني برفض تداول معلومات عني على السوشيال ميديا، بس أنا خفيت بـ دعاء الناس، وطلبت من الدكتور أطلع من المستشفى وسمح لي أروح بالرغم من أنه كان رافض في البداية.

وخاضت في تفاصيل أكثر دقة عن حالتها الصحية، وقالت: "الحرارة نزلت إمبارح بالليل، وبعد ما اتخانقت قررت أخرج من المستشفى، وهعمل آخر تحليل بكرة، وباخد المضاد الحيوي في الوريد، وعروقي تدمرت ومبقاش عندي عروق، ولا عندي دم، وكل حتة في عروقي مبتنزلش دم".

طليق غادة عادل خائف على صحتها



أما بشأن طليقها المخرج مجد الهواري، أوضحت غادة أنه كان خائفًا على صحتها كثيرًا، وأجابت ردًا على سؤال عمرو أديب حول إذا ما كان الهواري سأل عنها، قائلة: "يالهوي ده قلب الدنيا".