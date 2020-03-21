"غوغل" يحتفل بمناسبة يوم الأم.. ومحمد رمضان يطرح أغنية جديدة (فيديو وصورة)

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل" بمناسبة يوم الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، حيث تم تصميم صورة خصيصًا لهذه المناسبة قيل إنها بمناسبة يوم الأم 2020.

والاحتفال بمناسبة يوم الأم ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، وتحتفل به في العديد من الدول لتكريم الأمهات، باعتبار الأمومة رابطة بين الأم وأبنائها ولما للأمهات من تأثير على المجتمع.

ويعتبر يوم الأم أو عيد الأم ابتكار أمريكي لا ينحدر مباشرة تحت سقف احتفالات الأمهات والأمومة التي حدثت في كل مكان في العالم منذ آلاف السنين، وأصبح مصطلح عيد الأم مرادفًا للعديد من العادات القديمة.

في سياق متصل، فاجأ الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره بطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، وتحمل الأغنية اسم "أمي ملكة"، وحرص على إهدائها لوالدته.

ونسخ محمد رمضان عبارته الشهيرة "راضية عني" والتي أوردها في مسلسل "الأسطورة" الذي طُرح قبل ثلاثة أعوام ضمن دراما رمضان، وذلك للتأكيد على أن والدته راضية عنه بالتزامن مع احتفالية عيد الأم.

ونشر محمد رمضان أغنيته الجديدة "أمي ملكة" عبر حسابه على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بدأ وهو يجلس بجوار قدم أمه وقال: "كل سنة وكل أمْ بخير وبصحة وسلامة، النهاردة جيت سمعت أمي هدية عيد الأم، أغنية أمي ملكة".

وجاءت كلمات الأغنية التي أهداها محمد رمضان لوالدته ممزوجة بالعديد من الجمل التي تشير إلى مساهمة الأم في العديد من النجاحات لأبنائها، كما شارك في المقطع العديد من الصور بين الأمهات وأبنائها والتي أرسلها له بعض متابعيه كما طلب منهم قبل يومين.

وتقول كلمات الأغنية: "أمي راضية عني، أمي بدعوة منها لفت بالنجاح بلاد، الابتسامة تواسيني في الشداد، ربك خلق الجنة تحت رجل الأمهات، رضاها عني من رضا رب العباد، أمي راضية عني، أمي رزق ليا بدعي ربنا كل وقت يخليها ليا".

وفي عام 1912، أنشأت "أنا جارفيس" الجمعية الدولية بمناسبة يوم الأم وأكدت على أن مصطلح "mother's" يجب أن يكون مفردًا لجميع العائلات تكريمًا لأمهاتهم ولكافة الأمهات في العالم.

وكان أول احتفال بعيد الأم مع مناسبة يوم الأم عام 1908، عندما أقامت أنا جارفيس ذكرى لوالدتها في أمريكا، وبعدها بدأت حملة لجعل عيد الأم معترفًا به في الولايات المتحدة، وفي هذا التقليد يقوم كل فرد بتقديم هدية أو بطاقة أو ذكرى للأمهات والجدات.

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