فادي حلو يُكذِّب بلقيس فتحي ويكشف السبب الحقيقي لعدم حضورها "موريكس دور"

اعتذر عدد كبير من النجوم عن حضور حفل "موريكس دور" من بينهم الفنانة اليمنية بلقيس فتحي والفنانة اللبنانية نوال الزعبي اللتين كانت لديهما أسبابهما الخاصة للامتناع عن التواجد.

وكشفت بلقيس فتحي سابقًا أن السبب الذي يدفعها لعدم حضور الحفل هو ما تشهده لبنان من أوضاع صعبة سلبت سعادة الجميع، وشاركت تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت: "لبنان ليس بخير، لبنان يعني سعادتي الغامرة مع أهلها الذين لم يعودوا سعداء بسبب الانهاك الذي يتعرض له وطنهم".

وتابعت: "شكرًا لاختيار ولكن اعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس دور وأتمنى الاحتفال بها قريبًا عندما يكون لبنان بخير وتعود الابتسامة لثغر أهله".

من جهته، أحرج مؤسس "موريكس دور" فادي حلو الفنانة بلقيس فتحي حينما كشف أن السبب الحقيقي لعدم حضورها هو إخبارهم أن لديها حفل بنفس التاريخ حينما حدد تاريخ الحفل لأول مرة، وذلك خلال لقاء له في برنامج MBC Trending.

كما أشار حلو أن عدم تواصله مع بلقيس من جديد هو أن االحفل ركز على الأغاني الوطنية، وعلى حد علمه لم تطرح بلقيس أغنية وطنية عن بيروت.

ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بلقيس حاولت ركوب تيار الترند بعدما اعتذرت عدد كبير النجمات في الحضور بسبب الأوضاع الي يعيشه لبنان، فعلَّقت إحداهن: " التويتر دائما بالمرصاد 😂 اغلب التناقض بيظهر في التغريدات يمكن لان تويتر مو مجرد سوشل ميديا إنما هو دفترك اللي بتكتب فيه قناعاتك ومبادئك".

وعلَّق آخر: " نفس نوال الزغبي شاطرين بالكتابة وكل وحده فيهم عدم حضورها لسبب خاص فيها مو عشان الوضع بلبنان".

وكتبت إحداهن ساخرة: " مدير المهرجان فضح هالفنانات، لازم بعد هالمكالمة يتركو التويتر من ايدهن".