بلقيس فتحي ترد على رقصها الجريء مع محمد رمضان.. والجمهور يسخر منها!

ردت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على الهجوم الذي كانت قد تعرضت له مؤخراً بسبب وصلة رقص بلباس مكشوف أمام الفنان المصري محمد رمضان.

رد بلقيس فتحي جاء فيه التالي "ما بعرف ليه الهجوم كنا بمكان عام ومحمد رمضان شخص كتير لطيف واجى وشغلوا أغنيتوا ورقصنا"... وتابعت "أنا شخصية مرحة ورقصت بحفل زواجي رقص للتاريخ وانا شخص بحب أرقص وطاقتي إيجابية مع العالم".

رد بلقيس فتحي عرضها لسخرية رواد السوشال ميديا بسبب تحدثها باللهجة اللبنانية وكان من ضمن التعليقات "تكلمي يمني مره سعودي مره لبناني..اعترفوا بوطنكم".. وتابع آخر "لو تكلمت لهجتها بنفهم ليش تتكلم لبناني".. وجاء في تعليق آخر "مرتبكة وتلخبط باكلام وفوق هاذا تتكلمي لبناني المذيع لبناني انتي اش دخلك تتكلمي زيه".

يذكر أن الهجوم كان قد بدء بعد أن تم تداول فيديو لـ بلقيس فتحي والتي كانت ترتدي فستان صيفي مكشوف الصدر وهي تتراقص أمام محمد رمضان على أنغام إحدى أغانيه، واثار الفيديو جدلاً واسعاً لعدة أسباب من بينها أن بلقيس فتحي لم تعتد على ارتداء ملابس جريئة سابقاً كما أن حركاتها في الفترة الاخيرة أصبحت مُستفزة بشكل كبير للبعض.

طلاق بلقيس فتحي !

يذكر أن بلقيس كانت قد شاركت خبر طلاقها الصادم عبر برنامج فني وجاء حرفياً في تصريحها "أنا رافعة قضية خُلع عليه في المحاكم الإماراتية" وجاء جواب بلقيس بعد تسأل الجمهور والإعلام عن سبب غياب زوجها عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان.

حول سبب الخلاف تراوحت الأخبار حول موضع الخيانة على الرغم من أن بلقيس لم تصرح بأي شيء وكذلك سلطان الذي أطل بمقابلة تلفزيونية مؤخراً ليتحدث عن أعمال الجديدة في مجال الهندسة، وعندما تطرق الحديث لحياته الشخصية أكد أنه من المستحيل أن يشارك أي تفاصيل مع الصحافة لأن البيوت أسرار وهو تربى على ذلك.

للمزيد من قسم الترفيه:

زين كرزون تتعرض للهجوم بعد ظهور جسدها من أسفل المايوه.. والجمهور "تشلحتي"؟!

فاطمة الأنصاري تظهر من دون حجاب وفستان قصير!

هازال كايا بإطلالة جريئة.. والجمهور "معقول هاي فريحة"؟!