بلقيس فتحي تفجر موقفها من قضية إسراء غريب.. وتكشف مفاجأة لداعمين الراحلة!

حلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ضيفة عبر البرنامج الحواري الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي وتستضيف من خلاله نخبة من الوجوه.

أحد أهم مواضيع الحلقة كان الخلاف الشهير حول قضية الفتاة الفلسطينية الراحلة إسراء غريب والتي فقدت حياتها بعد تعرضها للتعنيف من قبل عائلتها. تغريدة بلقيس فتحي والتي فهمها الأغلب بأنها تبرر ضرب المرأة جاء فيها تحديداً "أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت، وتفهمها أنه خطأ، وليس من عاداتنا، وتستر عليها، أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات، وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة، الله أعلم بها"

بلقيس فتحي من خلال البرنامج وضحت أن التغريدة فُهمت بشكل خاطئ وأن التعبير خانها لذلك قامت بحذفها، وتابعت بـ "لقد تبنيت مشروع صدقة جارية عن روح إسراء غريب.. واحب أطمن البنات الي يدعمون إسراء غريب أن المشروع رح يضل شغال حتى بعد وفاتي"

تبرير بلقيس فتحي لم يكن مُقنع للبعض والسبب تغريدة سابقة كانت قد رفضت فيها الترحم على الممثل الهوليوودي روبن ويليامز والذي انتحر بعد صراع مع مرض الاكتئاب، وعلقت وقتها "صحيت على كمية تعاطف مهولة مع قصة انتحار روبن ويليامز الممثل الهوليودي الشهير اثر نوبة اكتئاب. حقيقة لم اتعاطف معه وحمدت الله على نعمة الاسلام".

للمزيد من قسم الترفيه:

نانسي عجرم تُحيي حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم.. واطلالتها تُبهر الجمهور!

هيا كرزون تثير سخط الجمهور بإطلالة جريئة من بعد شقيقتها زين كرزون!

الحرب تشتعل بين بنات الأنصاري و فوز الفهد والسبب.."شباب الكويت"!