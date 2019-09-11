فارس كرم يدافع عن إليسا بعد حملة التنمر ضدها (فيديو)

دافع الفنان اللبناني فارس كرم عن مواطنته المطربة إليسا، بعد تعرضها لحملة تنمر على خلفية الصورة التي نشرها فارس منذ أيام برفقتها وظهرت فيها بزيادة وزن ملحوظة.

وأبدى فارس في تصريحات تلفزيونية استياءه من منتقدي إليسا على زيادة وزنها، وعلق قائلًا: "هناك أشخاص يحبون وآخرون لا يعرفون معنى الحب".

وأضاف: "توجد إليسا واحدة فقط في العالم، ولا يوجد شبيه لها"، ووجه رسالة إليها قائلًا: "بحبك".

وكان الفنان اللبناني قد علق على صورته مع إليسا والتي نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" وتسببت في حملة التنمر ضدها، قائلًا: "إنتِ من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي، بشوف حالي فيكي".

وأعلنت إليسا اعتزالها الفن بعد الألبوم المنتظر طرحه قريبًا، وعلقت على اتخاذها هذا القرار قائلة: "أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

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