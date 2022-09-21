فاروق فلوكس يهاجم محمد رمضان .."بقا بيتكلم بفلوسه مش بلسانه"

خرج الممثل المصري فاروق فلوكس عن صمته ورد على إساءة الفنان محمد رمضان له، حينما أشار الأخير إلى أنه لن يقدم دور "ولد الراقصة" كما فعل الفنان القدير.

محمد رمضان يسخر من فاروق فلوكس



أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم لمحمد رمضان من إحدى المقابلات، يرد فيها اتهامه بالإساءة إلى الذوق العام بسبب أعماله الفنية والغنائية، لافتةً غلى أن هناك العديد من النجوم والفنانين الكبار ممن أدوا أدوارًا من أجل المال فقط، مؤكدًا أنها لو عرضت عليه لن يشارك بها.

واستشهد رمضان بمثالين على كلامه، الأول الفنان فاروق فلوكس في مسلسل "الراقصة والسياسي"، حيث جسد دور ولد الراقصة، والفنان القدير الراحل فريد شوقي في فيلم "حميدو".

فاروق فلوكس يرد على سخرية محمد رمضان

وبعدما ردَّ الفنان أحمد فلوكس على سخرية رمضان، خرج والده فاروق فلوكس ليرد عليه بلهجة لاذعة، مؤكدًا أن رمضان حينما رآه يجسد دور "ولد الراقصة" كان صغيرًا جدُا ليتكلم مثل هذا الكلام، لكن حينما بدأ يحصد ملايين الدولارات، بدأ يتحدث بفلوسه وليس بلسانه.

وأوضح أن رمضان لا يقبل تأدية دور "صبي عالمة"، وهو كذلك لا يقبل تجسيد دور "بلطجي" أو "واد صايع بسكينة"، وأضاف معللًا: "لأن أعماله مسيئة للفن المصري والشباب، وهو دخل في حتة مش بتاعته، لإنه هاجم فريد شوقي، فهل المنطقي كل واحد ياخد كام مليون ييجي يهاجم الكبار"

ولفت فاروق إلى أن دوره كـ"ولد الراقصة" ليس الوحيد في مسيرته الفنية، بل قدَّم العديد من الأدوار، وعدد قائلًا: "عملت دموع في عين وقحه، بطولة عادل إمام، ودي لغة الفن اللي مابتمشيش بنوعية واحدة، جميع أدواري اللي قدمتها على مدار مشواري الفني بقدم شخصيات مختلفة، وهي دي اللي الناس بتصدقها.

فاروق فلوكس: محمد رمضان يحتاج معالج نفسي

وعلى صعيد آخر، أشاد فاروق بالقدرة التمثيلية لرمضان، لكنه شدد على حاجته للعلاج النفسي.

وأضاف: “كون أنه دايمًا بيقارن نفسه بالكبار، وبيقلل من قيمتهم الفنية والشخصية، وهو لسه مهما كان مابقالوش كتير في الساحة الفنية، يدل على أنه غير سوي، وأنه من الشخصيات الحقودة دائما على الأنجح منه، وهو شاء أو أبى فهو جنب فريد شوقي وغيره من زمن الفن الجميل فنان صغير جدًا طبعًا”.

ورد فاروق على سخرية رمضان من الفنان القدير الراحل فريد شوقي، قائلًا: "فريد شوقي كان الملك في المجال ولازال الملك، لكن أنت بقا ملك ايه.. ملك الحواري للشوارع والعيال البايظة، ولا ملك المهرجانات والإسفاف، لا بد من معالجة محمد رمضان نفسيًا مع احترامي ليه وهو ممثل شاطر".

نصيحة فاروق فلوكس لمحمد رمضان

ووجه الفنان القدير نصيحة لرمضان، وطلب منه التحلي بالتواضع، قائلًا: "أرجو منك متهاجمش القمم القديمة ولا الحديثة، عمر حد مننا طلع قال أنا نمبر واحد في العالم، ليه يا محمد يابني ده من تواضع لله رفعه".

