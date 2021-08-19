بلقيس فتحي بصدر مكشوف ووصلة رقص أمام محمد رمضان!

أثارت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الجدل بشكل كبير بعد تداول فيديو راقص لها برفقة النجم المصري محمد رمضان.

بلقيس فتحي والتي كانت ترتدي فستان صيفي مكشوف الصدر كانت تتراقص أمام الفنان محمد رمضان على أنغام إحدى أغانيه، واثار الفيديو جدلاً واسعاً لعدة أسباب من بينها أن بلقيس فتحي لم تعتد على ارتداء ملابس جريئة سابقاً كما أن حركاتها في الفترة الاخيرة أصبحت مُستفزة بشكل كبير للبعض.

التعليقات المتداول على الفيديو كان منها "بس شاطرة تحكي و تزيد مفهومية لما قتلو اسراء الغريب و عاملة حالها شيخة متخرجة من الازهر".. وتابع آخر "اشفيها استخفت من بعد الطلاق"..وجاء في تعليق آخر "يعني تطلقت عشان تعمل هالحركات".

طلاق بلقيس فتحي !

يذكر أن بلقيس كانت قد شاركت خبر طلاقها الصادم عبر برنامج فني وجاء حرفياً في تصريحها "أنا رافعة قضية خُلع عليه في المحاكم الإماراتية" وجاء جواب بلقيس بعد تسأل الجمهور والإعلام عن سبب غياب زوجها عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان.

وحول سبب الخلاف تراوحت الأخبار حول موضع الخيانة على الرغم من أن بلقيس لم تصرح بأي شيء وكذلك سلطان الذي أطل بمقابلة تلفزيونية مؤخراً ليتحدث عن أعمال الجديدة في مجال الهندسة، وعندما تطرق الحديث لحياته الشخصية أكد أنه من المستحيل أن يشارك أي تفاصيل مع الصحافة لأن البيوت أسرار وهو تربى على ذلك.

زواج بلقيس فتحي !

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر اهتمامات جمهورها، حيث احتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي. خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن تطل الفنانة بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد وكان من تصميم تيما عابد.

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