مودل روز بوصلة رقص من داخل ملهى ليلي!

احتفلت السعودية مودل روز بعيد ميلادها منذ أيام بجلسة تصوير جريئة كانت قد خضعت لها ميزها ثيم اللون الأسود.

الإحتفالات بعيد ميلاد روز لم تنتهي بعد، وكانت قد شاركت منذ ساعات فيديو جديد لها وهي تحتفل من داخل أحد أماكن السهر الليلة برفقة اصدقائها، وظهرت مودل وهي ترقص بفستان أحمر قصير مكشوف الصدر.

الفيديو المتداول أثار الهجوم كالعادة على المودل السعودية بسبب أصولها العربية إضافةً إلى ملابسها التي يعتبرها البعض "أوفر" وغير مناسبة والهدف الرئيسي منها التعري على حسب وصفهم.

مودل روز تطلب المساعدة من ولي العهد محمد بن سلمان!

عدة تغريدات كانت قد شاركتها مودل روز عبر حسابها في تويتر كشفت فيها معاناتها مع زوجها رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود. تغريدات روز وُجهت مباشرة لمناشدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب عدم قدرتها على الخلع من زوجها بعدة مشاكل كثيرة بينهما.

وبحسب المتداول أن طليق مودل روز حصل على حكم قضائي من المحكمة الأمريكية يلزم روز بدفع مبلغ مالي ضخم له وبشكل شهري، وأفيد أن محكمة كاليفورنيا ألزمت روز بدفع ما يقارب 23 ألف دولار شهريًا لزوجها، وسوف يسري هذا القرار إلى الأبد.

وخرجت روز عن صمتها، نفت الأخبار المتداولة حول انتصار زوجها عليها بعد نشره تغريدة يلمح إلى كسبه القضية، جاء فيها: "قدرة الله عظيمة جداً وهذا ما يجعلني اطمئن”، وكتب في تغريدة أخرى: “عند الله ما يضيع حق أحد.. الحمد لله”، أما في حسابه على تطبيق سناب شات فكتب الحمود: “الحمد لله على كل شيء شكراً يا االله”.

وبدورها نشرت مودل روز مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، جاء فيه: " لا حد يلعب عليكم ويقولكم القضية انكسبت، ما في قضية انكسبت معروف قضايا أمريكا تاخد سنين وسنين، فماتخلوا أحد يستغل الفرصة ويقعد يتنطط.. شر البلية ما يضحك.. فكل شي بوقته وكل شي بيبين والحق بيبان، وإن شاء الله راح يبان بس أوقات الصمت يكون مهم وضروري لحد ما يخلص كل شي".

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