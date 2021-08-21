ملكة كابلي وفضيحة ظهور مؤخرتها في شوارع الدول الأجنبية!

تداول رواد السوشال ميديا صُور لـ مشهورة الميديا ملكة كابلي من إجازتها التي تقضيها في إحدى الدول الأجنبية.

الصُور المتداولة شكلت صدمة للجمهور العربي، إذ أن ملكة كابلي ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه وفوقه تنورة شفافة أظهرت مؤخرتها بشكل شبه واضح. الجمهور والذي كان مصدوماً بالصور كان بينهم من دافع عنها واعتبرها حرية شخصية وطالبوا بمحاسبة من نشر هذه الصُور واخترق خصوصيتها.

ملكة كابلي في احدث ظهور pic.twitter.com/RnFcPJZys4 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 21, 2021

طلاق أحمد السالم و ملكة كابلي

يذكر أن ملكة كابلي وأحمد السالم أعلنا طلاقهما بعدما كشفت كابلي عن تعرضها للخيانة، من بعدها بدآ بفضح أسرار بعضهما البعض، إلا أنهما صدما الجمهور لاحقاً بعودتهما مجدداً بعد أن أحضرت كابلي لزوجها بوكيهات ورد ملأت الغرفة بها وأضافت أنها فهمت الموضوع بشكل خاطئ، لكن الصلح لم يستمر بينهما سوى لفترة بسيطة حتى أعلنا طلاقهما رسمياً وشارك أحمد وثيقة الطلاق عبر حسابه.

حرب كلامية كانت قد بدأت بين الثنائي بدايتها من جهة أحمد السالم الذي رد على تعليق إحدى المتابعات الذي جاء فيه "زوجتك حاضرة حفلة رابح صقر" ليرد بـ "أنا مش متزوج"، ومن ثم شارك صُورة عبر حسابه في انستقرام جاء فيها "كل يوم يمر علي يخليني أحمد ربي على كل قرار اتخذته.. كل قرار خلاني اعز نفسي عن كل شي ما يشابهني ولا يمثلني"!!

وأثارت تلميحات أحمد غضب ملكة التي لم تلتزم الصمت ورد بطريقتها من خلال فيديو جاء فيه "قصة من الخيال.. في واحد عايش حياته ويقوم بالكبائر بالأماكن المخصصة لها وعامل فيها الملاك قدام الناس وينتقد تصرفات علنية مثل الت

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