فاطمة الصفي لأول مرة تتحدث عن مرضها الذي سبب خسارة شعرها!

الممثلة الكويتية فاطمة الصفي هي الإسم الأكثر تدولاً حالياً لعدة أسباب من بينها التغير الملحوظ في شكلها ومسلسلها الأخير "أمنيزيا".

الصفي والتي كانت قد تخلت عن شعرها منذ مدة وأطلت بلوك اعتمدت فيه شعر قصير جداً لم يخطر ببال أي شخص أنها من الممكن أن تكون قد واجهت مُشكلة صحية سببت لها ذلك. إذ أن الممثلة كانت طوال الفترة الماضية تتلقى هجوم شديد من الجمهور الذي اعتبر التغيير الذي قامت به غير مُوفق بتاتاً خاصةً أنه جاء بالتزامن مع مسلسلها الجديد الذي اعتبر البعض أن الستايل الذي اتبعته جريء.

مساء أمس وجهت إحدى المتابعات لـ فاطمة نقد لاذع جاء فيه "يا خسارتك أول أحلى بكثير ما عرفتك يوم شفتك"!!!..وما كان من الممثلة الكويتية إلا أن ردت بفيديو جاء فيه:

"إيه أكيد أول أحلى أنا الحين كبرت وضعفت، أما عن شعري الله لا يبليك باللي بلاني بيه وخلاني أقص شعري"!!

تصريح الصفي فتح التساؤلات حول ما أصابها، وبحسب جمهور الممثلة فقد سبق ولمحت أنها قد أُصيبت بـ مرض "الثعلبة" والذي يُهاجم بصيلات الشعر وينهيها بطريقة سريعة. محبي الممثلة بدورهم دعموها بعدة تعليقات كان منها:

"صح احنة ما ندري شبيها لذلك المفروض يكفون تدخل واصلاً هسه احلى بهواي من قبل"..وتابع آخر "والله القصة حلوة وكلنا بنكبر والله يشافيج وانت حلوة"...وجاء في تعليق أحدهم "محد له شغل بالناس شعليكم فيها قصت شعرها وله غيره المهم يقطون السم الي بحلجهم ناس تافهه خل الناس بحالها".

للمزيد من قسم الترفيه:

مشاعل الشحي تنهار أمام الكاميرا بسبب فيديو إباحي!

حمد أشكناني يثير سخط الجمهور بمشهد حميمي من مسلسل أمنيزيا!

بطل فيلم 365 يعلن مثليته الجنسية ويشارك صُورة حميمية مع حبيبه