شقة الأبرياء ومشهد وفاة بطلة العمل فرح زينب عبد الله خلال الحلقة الأخيرة!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الأخيرة للجزء الأول من المسلسل التركي الدرامي شقة الأبرياء والذي حقق نجاح ساحق خلال فترة العرض.

المشهد الأخير كان إنهاء دور بطلة العمل الممثلة التركية فرح زينب عبد الله من خلال حادث سير أثناء توجهها نحو زوجها في العمل بشخصية "هان" من أجل المصالحة بعد أن علمت بخبر حملها. خبر إنهاء شخصية فرح كان قد انتشر منذ حوالي الأسبوعين كما تم تداول أخبار أنها بدأت اللقاءات الخاصة بعمل جديد لم يتم التطرق له بعد.

في نفس السياق تم مشاركة عدة فيديوهات من كواليس الحلقة الأخيرة التي أظهرت توديع طاقم العمل لـ فرح من خلال إطلاق عدة بالونات باللون الأحمر خلال تصوير آخر مشهد جمعها ببطل العمل.

قصة مسلسل شقة الأبرياء !

تدور قصة العمل حول شخصيات حقيقية على رأسها رجل الأعمال الذي يعاني من العديد من الأمراض وخاصة من وسواس جمع القمامة، وشقيقته الكبرى التي تعاني من وسواس النظافة القهري الشديد وتتحكم باختيها الأصغر اقتداء بوالدتها المتوفاة التي كانت أصل المرض النفسي لها ولأخيها أما الأخت الوسطى فتعاني من سلل البول الليلي وتجمع الأختان الشراشف المتسخة في شقتهم العليا الفارغة لأنهما تقرفان من غسلها لكن تنويان تنظيفها بعد فترة فتتحول الشقة إلى مخزن يحتوي جبلا من الأكياس وتفوح منه الرائحة الكريهة، والأخت الصغرى تعاني من مرض إيذاء النفس عندما تواجه مشكلة ما أو تشعر بالحزن، ويتناول المسلسل العديد من الأحداث الشيقة التي تتصاعد بشكل تدريجي مع وقوع رجل الأعمال بحب فتاة مختلفة تماماً عنهم.

للمزيد من قسم الترفيه:

فاطمة الصفي تستعرض جسدها والوشوم بتوب مكشوف!

نسرين طافش وانتقادات لاذعة بسبب ظهورها شبه عارية داخل برج العرب!

الآنسة وردة تصدم الجمهور بأحدث ظهور...لم يتعرفوا عليها!