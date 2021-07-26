فاطمة المؤمن تبحث عن أب سكري في إسبانيا.. فيديو يثير غضب متابعيها!

أثارت الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن موجة من الجدل والغضب بين متابعيها بسبب فيديو تغازل فيه مجموعة رجال تواجدوا على متن قارب آخر خلال إجازتها الصيفية في إسبانيا.

شاركت فاطمة المؤمن متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقاطع فيديو تمازح فيهم صديقتها بينما وجَّهت كاميرتها تجاه مجموعة من الأفراد المتواجدين في قارب يقابلهم، ويمكننا سماعها تقول ضاحكة: "ليش ما يجون جمبنا عادي، أقوله ما يبون نوصلهم"، وأضافت تعليق جاء فيه: "لا خلاص رجعونه أصلا عادي ما في شي".

وفي مقطع فيديو ثانٍ، تظهر فاطمة المؤمن جالسة على طرف القارب مُديرة وجهها عكس الكاميرا بينما تلوح بيديها، في حين يعلو صوت مكبر الصوت بعبارة "I need a sugar daddy with a boat" والتي تعني بالعربية "أبحث عن أب سكري يمتلك قاربًا".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق وانقسموا بين منتقد ومدافع، فكتب أحدهم: "وبكره تجي تستشرف علينا تقول شفيكم كنت اتقشمر".

وكتب آخر: "خلصوا منكم وقطوكم وبس وبعدها قامت تلمح تبي شايب يصرف عليها 😂 الشرف مغادر كوكبها ماشالله الي تتكشخ وتعرف تلبس ماشالله تعرف تلبس بس هذا الي همها".

وأشار آخر أن تصرفها طبيعي، وكتب: "اتوقع في الطبيعة وايد ناس جذي لكن اختلف المفهوم مادام صار في العلن".

وعلَّق آخر: "احس ردة فعلها عفوية وطبيعية زينا احنا البنات لمن نتكلم ونبدي رأينا في شي ليش مكبرين الموضوع ترى مجرد تعليق ورأي قالته ما يعكس نوايا قذرة زي ما فهموا البعض".

وانتقد أحدهم طريقة لباسها، وكتب: "صار اللبس بهالشكل علني اللهم استرنا فوق الأرض ويوم العرض ويقولون ليش جرايم التحرش والقتل زادت".

فاطمة المؤمن في مهرجان كان السينمائي

يذكر أن المؤمن خطفت الأنظار بإطلالة عرائسية في مهرجان كان السينمائي الدولي لدورته الـ74، وبدت كعروس أنيقة أثناء سيرها على السجادة الحمراء وسط المصورين والنجوم العالميين.

اختارت فاطمة المؤمن إطلالة بيضاء من مجموعة المصمم اللبناني طوني ورد لصيف 2021، حيث جاء الفستان المصنوع من قماش الساتان اللامع بقصة حورية البحر ودون أكمام مبرزًا منحنيات جسدها، وما زاده جمالًا وأناقة الذيل الطويل الذي صمم على شكل طيَّات وكشاكش.

واعتمدت المؤمن تسريحة شعر قصيرة، ومكياج من الدرجات الترابية والبرونزية مُبرزةً جمالها الطبيعي.

ولا تكتمل الإطلالة إلَّا بمجموعة من المجوهرات، حيث تزيَّت بإكسسوارات ألماسية من علامة مجوهرات "ميسيكا باريس" العالمية، وحملت كلاتش أبيض.

أشاد محبو المؤمن باختيارها وأناقتها، فكتب أحدهم: " خياااااااااااااااااال الاطلالة ولا نجمات هوليوود 😍 كسرتي عليهم عروس عربية شرقية بوسط كان واو سو براود تستاهلين".

وكتبت أخرى: " أجمل وأطلق من حضر المهرجان اطلالتك توب ولاغلطه حيييل انيقه وكلاسي".