فاطمة المؤمن تقع في ورطة بعد ظهور صدرها بالخطأ..والجمهور "مقصودة"!

شاركت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن صُور جديدة لها من رحلتها في اسبانيا عبر حسابها في إنستغرام حيث يتابعها الملايين.

فاطمة المؤمن أطلت بالصُور وهي ترتدي فستان سهرة باللون الأسود ذو صدر مكشوف وحاولت تغطيته عن طريقة حمالة الصدر إلا أنها في إحدى وضعيات التصوير كُشف عن منطقة الصدر وعلى ما يبدو أن الفاشنيستا لم تنتبه لهذه اللقطة، أما الجمهور فكان له رأي آخر وأنها تعمدت اظهار صدرها بهذه الطريقة من أجل إثارة الجدل.

يذكر أن الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كانت قد أثارت موجة من الجدل والغضب بين متابعيها بسبب فيديو تغازل فيه مجموعة رجال تواجدوا على متن قارب آخر خلال إجازتها الصيفية في إسبانيا، وشاركت فاطمة المؤمن متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقاطع فيديو تمازح فيهم صديقتها بينما وجَّهت كاميرتها تجاه مجموعة من الأفراد المتواجدين في قارب يقابلهم، ويمكننا سماعها تقول ضاحكة: "ليش ما يجون جمبنا عادي، أقوله ما يبون نوصلهم"، وأضافت تعليق جاء فيه: "لا خلاص رجعونه أصلا عادي ما في شي".

وفي مقطع فيديو ثانٍ، تظهر فاطمة المؤمن جالسة على طرف القارب مُديرة وجهها عكس الكاميرا بينما تلوح بيديها، في حين يعلو صوت مكبر الصوت بعبارة "I need a sugar daddy with a boat" والتي تعني بالعربية "أبحث عن أب سكري يمتلك قاربًا

فاطمة المؤمن في مهرجان كان السينمائي

يذكر أن المؤمن خطفت الأنظار بإطلالة عرائسية في مهرجان كان السينمائي الدولي لدورته الـ74، وبدت كعروس أنيقة أثناء سيرها على السجادة الحمراء وسط المصورين والنجوم العالميين.

اختارت فاطمة المؤمن إطلالة بيضاء من مجموعة المصمم اللبناني طوني ورد لصيف 2021، حيث جاء الفستان المصنوع من قماش الساتان اللامع بقصة حورية البحر ودون أكمام مبرزًا منحنيات جسدها، وما زاده جمالًا وأناقة الذيل الطويل الذي صمم على شكل طيَّات وكشاكش. واعتمدت المؤمن تسريحة شعر قصيرة، ومكياج من الدرجات الترابية والبرونزية مُبرزةً جمالها الطبيعي، ولا تكتمل الإطلالة إلَّا بمجموعة من المجوهرات، حيث تزيَّت بإكسسوارات ألماسية من علامة مجوهرات "ميسيكا باريس" العالمية، وحملت كلاتش أبيض.

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