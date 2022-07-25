فاليري أبو شقرا تتصدر السوشال ميديا بإطلالتها وصورة توأمها

تصدر اسم الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا قائمة الأعلى تداولًا عبر محرك البحث "غوغل"، بعد ظهورها بإطلالة مميزة غي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022.

إطلالة فاليري أبو شقرا في ملكة جمال لبنان

شاركت فاليري أبو شقرا متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة لإطلالتها من توقيع باسيل سودا وتنسيق جوني متى، فاختارت قطعة مؤلفة من توب سترابلس أسود نسَّقته بتنورة سوداء مفتوحة من الأمام مُزيَّنة بقطعة قماش فضية على شكل سبكة مُزيَّنة بالكريستال البرَّاق، بينما انتعلت صندل فضي على شكل شرائط.

وأسدلت فاليري خصلات شعرها البني على الناعم على جانبي كتفها، حيث أشرف على تسريحتها مصفف الشعر Georges El Mendelek، واعتمدت مكياج ناعم، في حين تزَّنت بمجوهرات بسيطة وساعة فضية.

فاليري أبو شقرا تنشر صورة لتوأمها

وكانت فاليري قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نادرة لتوأمها المتطابق، وكان من بين المعلقين الفنان السوري قصي خولي، الذي كتب: "الله يحميهم ويحميك انت وابوهم فوق راسهن".

من هي فاليري أبو شقرا؟

فاليري أبو شقرا البالغة من العمر 30 عاماً، حيث برز اسمها بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2015، حيث حلّت ضمن الخمس الأوائل في مسابقة ملكة جمال العالم في نفس العام، لتنطلق بعدها كمقدمة برامج وممثلة مُحترفة في أكبر المسلسلات المعروضة على الشاشات وبأدوار بطولية.

أبو شقرا تتميز بجمال ملامحها الطبيعية والناعمة وشعرها الطويل الأسود الناعم، وأغلب الأوقات تفضل أن يبقى منسدلًا على أكتافها لإبراز أنوثتها دون تسريحه بشكل مبالغ فيه، كما أنها تظهر بقصات شعر وتسريحات بسيطة، مُعتمدًة بذلك على كثافة ونعومة شعرها.

واستطاعت أبو شقرا بفضل إطلالاتها العصرية والكاجوال أن تكون محط أنظار للكثير من الفتيات، اللاتي يتصفحن حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستقرام للاطلاع على أزيائها وكيفية تنسيقها لقطع الملابس المختلقة ودمجها للألوان.

