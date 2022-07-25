فاليري أبو شقرا تتألق بفستان باسيل سودا في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022

تألقت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة لعام 2015 فاليري أبو شقرا بفستان من تصميم باسيل سودا وجاء تفاصيل الفستان كروب توب باللون الأسود من دون أكمام مع تنورة طويلة بقسمين، قسم باللون الأسود وقسم مطرّز بحبيباب برّاقة باللون الفضي، وأكملت أناقتها بصندل باللون باللون الفضي مشبك، واعتمدت المكياج الناعم كعادتها، أما تسريحة شعرها من أنامل مصفف الشعر Georges El Mendelek وجاء مفرود منسدل على أكتافها.

من هي فاليري أبو شقرا؟

فاليري أبو شقرا البالغة من العمر 30 عاماً، حيث برز اسمها بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2015، حيث حلّت ضمن الخمس الأوائل في مسابقة ملكة جمال العالم في نفس العام، لتنطلق بعدها كمقدمة برامج وممثلة مُحترفة في أكبر المسلسلات المعروضة على الشاشات وبأدوار بطولية.

أبو شقرا تتميز بجمال ملامحها الطبيعية والناعمة وشعرها الطويل الأسود الناعم، وأغلب الأوقات تفضل أن يبقى منسدلًا على أكتافها لإبراز أنوثتها دون تسريحه بشكل مبالغ فيه، كما أنها تظهر بقصات شعر وتسريحات بسيطة، مُعتمدًة بذلك على كثافة ونعومة شعرها.

واستطاعت أبو شقرا بفضل إطلالاتها العصرية والكاجوال أن تكون محط أنظار للكثير من الفتيات، اللاتي يتصفحن حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستقرام للاطلاع على أزيائها وكيفية تنسيقها لقطع الملابس المختلقة ودمجها للألوان.

فاليري أبو شقرا تشارك صُورة جديدة لتوأميها

شاركت مؤخرًا الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان سابقاً فاليري أبو شقرا صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام والتي أظهرتها برفقة توأميها اللتين تشبهان بعضهما.

وتعتبر صورة التوأم هذه من أكثر الصور وضوحًا لهما حيث لفتتا الأنظار بجمالهما، وبدت فاليري بإطلالة عفوية ومن دون مكياج، وتفاعل عدد كبير من مُتابعي فاليري على الصورة برسائل تتمنى لهما الصحة والسعادة برفقة والديهما.

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