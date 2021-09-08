فاليري أبو شقرا تشارك صُورة جديدة لتوأميها.. والجمهور "كيووت"!

شاركت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان سابقاً فاليري أبو شقرا صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام والتي أظهرتها برفقة طفليها التوأم اللذان كانت قد رزقت بهما منذ أشهر قليلة.

فاليري أبو شقرا ظهرت في الصورة من داخل غرفة نوم الطفلين وهي ترتدي بيجامة منزلية وتحمل طفليها التوأم وارفقت الصُورة تعليق جاء فيه "اليدين ممتلئتان ولكن القلب ممتلئ بشكل أكبر"... الجمهور بدوره تداول الصُورة وأطلق عدة تعليقات طريفة كان من بينها "ما شاء الله سوبر كيوت"...وتابع آخر "الله يحميهم بيجننوا"..وجاء في تعليق آخر "الرب يحميهم ويحرسهم".

حفل زواج فاليري أبو شقرا !

يذكر أن فاليري أبو شقرا كانت قد توجت حبها بحفل زفاف عام 2020 على طريقة أميرات ديزني أقيم داخل كنيسة مسيحية بحضور عائلة العروسين وأصدقائهم المقربين فقط بسبب جائحة كورونا. وتمكن فاليري وقتها من تصدر حديث الصفحات الفنية بسبب إطلالتها التي كانت من توقيع دار ديور العالمية للتصاميم وجمالها الذي لفت الأنظار

العروس أيضاً أطلت بفستان ثاني قصير في الساعات الأخيرة من الحفل وتخلت عن الطرحة الطويلة واكتفت بـ اكسسوار للشعر باللون الأبيض، وتم تداول عدة فيديوهات وقتها لرقصها مع العريس والذي هو رجل الأعمال اللبناني زياد عمار.

بعد الحفل بأيام تم تداول إشاعات حول إصابة الحضور بفيروس كورونا المستجد وهو ما نفته عائلة العروسان، كما تم تداول صُور لـ فاليري من شوارع لبنان والتي كانت قد نزلتها للمشاركة في المظاهرات ضد النظام السائد بسبب المشاكل السياسية بين الأحزاب وسوء المعيشة والأحوال هناك.

آخر أعمال فاليري أبو شقرا !

الممثلة اللبنانية كانت قد أطلت قبل الزواج من خلال مسلسل عُرض عبر منصة "شاهد" والذي جمعها بالنجم السوري قصي خولي وعدة وجوه من بينهم طوني عيسى، كارول الحاج، والممثل عبدو شاهين، إضافةً إلى إيلي متري وحمل العمل عنوان "لا حكم عليه"، أما حول قصة العمل فتدور في إطار شيق حول شاب يواجه حكم السجن المؤبد بسبب قتله لوالدته وزوج والدته.

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