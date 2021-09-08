  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. فاليري أبو شقرا تشارك صُورة جديدة لتوأميها.. والجمهور "كيووت"!

فاليري أبو شقرا تشارك صُورة جديدة لتوأميها.. والجمهور "كيووت"!

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:01
فاليري أبو شقرا
فاليري أبو شقرا

شاركت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان سابقاً فاليري أبو شقرا صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام والتي أظهرتها برفقة طفليها التوأم اللذان كانت قد رزقت بهما منذ أشهر قليلة.

اقرأ ايضاًدنيا بطمة تتجاوز الخطوط الحمراء وتطل من دون بنطلون!دنيا بطمة تتجاوز الخطوط الحمراء وتطل من دون بنطلون!

فاليري أبو شقرا ظهرت في الصورة من داخل غرفة نوم الطفلين وهي ترتدي بيجامة منزلية وتحمل طفليها التوأم وارفقت الصُورة تعليق جاء فيه "اليدين ممتلئتان ولكن القلب ممتلئ بشكل أكبر"... الجمهور بدوره تداول الصُورة وأطلق عدة تعليقات طريفة كان من بينها "ما شاء الله سوبر كيوت"...وتابع آخر "الله يحميهم بيجننوا"..وجاء في تعليق آخر "الرب يحميهم ويحرسهم".

فاليري أبو شقرا

حفل زواج فاليري أبو شقرا !

يذكر أن فاليري أبو شقرا كانت قد توجت حبها بحفل زفاف عام 2020 على طريقة أميرات ديزني أقيم داخل كنيسة مسيحية بحضور عائلة العروسين وأصدقائهم المقربين فقط بسبب جائحة كورونا. وتمكن فاليري وقتها من تصدر حديث الصفحات الفنية بسبب إطلالتها التي كانت من توقيع دار ديور العالمية للتصاميم وجمالها الذي لفت الأنظار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

العروس أيضاً أطلت بفستان ثاني قصير في الساعات الأخيرة من الحفل وتخلت عن الطرحة الطويلة واكتفت بـ اكسسوار للشعر باللون الأبيض، وتم تداول عدة فيديوهات وقتها لرقصها مع العريس والذي هو رجل الأعمال اللبناني زياد عمار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

بعد الحفل بأيام تم تداول إشاعات حول إصابة الحضور بفيروس كورونا المستجد وهو ما نفته عائلة العروسان، كما تم تداول صُور لـ فاليري من شوارع لبنان والتي كانت قد نزلتها للمشاركة في المظاهرات ضد النظام السائد بسبب المشاكل السياسية بين الأحزاب وسوء المعيشة والأحوال هناك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

آخر أعمال فاليري أبو شقرا !

الممثلة اللبنانية كانت قد أطلت قبل الزواج من خلال مسلسل عُرض عبر منصة "شاهد" والذي جمعها بالنجم السوري قصي خولي وعدة وجوه من بينهم طوني عيسى، كارول الحاج، والممثل عبدو شاهين، إضافةً إلى إيلي متري وحمل العمل عنوان "لا حكم عليه"، أما حول قصة العمل فتدور في إطار شيق حول شاب يواجه حكم السجن المؤبد بسبب قتله لوالدته وزوج والدته.

اقرأ ايضاًدنيا بطمة تتجاوز الخطوط الحمراء وتطل من دون بنطلون!إليسا تدعم إسرائيل والجمهور في صدمة!
فاليري أبو شقرا

للمزيد من قسم الترفيه:

 ليلى اسكندر متهمة بالإساءة لفتيات السعودية بسبب يعقوب الفرحان.. وخبر طلاقها إلى الواجهة!

مي العيدان تفضح ممثله خانت زوجها في منزلهما مقابل ساعه روليكس!
عهود العنزي تتعرض للاعتداء من قبل إمراة.. شتائم وفضائح!

كلمات دالة:فاليري أبي شقراإطلالة فاليري أبو شقراخطيب فاليري أبو شقرافيديو فاليري أبو شقرافاليري أبو شقرا

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...