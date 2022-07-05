فايز المالكي يبكي في بث مباشر.. الطفل دحوم يعود بعد ثلاث سنوات

لم يتمالك الفنان السعودي المعتزل، فايز المالكي، نفسه عن البكاء والتأثر بعد استضافته الطفل السعودي دحوم، خلال بث مباشر شاركه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك".

خلال البث الذي شاهده عشرات الآلاف من المتابعين، حاول الطفل دحوم، الذي يعاني من مرض جلدي نادر، من تذكير فايز المالكي به، مُشيرًا إلى أن الأخير تكفَّل بعلاجه في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاث سنوات؛ ما أثار صدمة الفنان واستغرابه من المعلومة غير متذكر الحادثة.

وأراد المالكي التأكد من المعلومة معيدًا سؤاله على الطفل حول ما إذا كان يعرفه، ليجيبه الطفل بالإيجاب، ثم تدخلت والدة دحوم لتكشف أنها طلبت منه السفر لإجراء عملية زراعة لطفلها في أمريكا قبل سنوات وقد حقق لها ذلك؛ ما أدى إلى بكائه، قائلًا: "اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد".

وحاول المالكي تدارك الموقف وإخفاء دموعه والمزاح مع الطفل، مُشيرًا إلى أنه يتذكره، ليفاجأ بقطع البث دون سابق إنذار.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بنبل وشهامة المالكي، فعلَّق أحدهم: "فايز المالكي لمن لايعرفه عن قرب بينه وبين ربه يمكن أشياء أكبر عن هاذي سواها فبذرة خير وضعها الله في هاذا الرجل المعطاء والذي كرس حياته لمساعده الأخرين الله يرزقك جنه الفردوس يارب ويكثر الله من أمثالك فعلا هاذا رجل أنساني وقلبه كبيييير ونقي روح الله يجعل لك قصر في جنه الفردوس يارب".

وأضاف آخر: "الله يجبر بخاطرك يارب مثل ماتجبر بخواطر الناس".

ولم يكشف الطفل دحوم طبيعة المرض الذي يعاني منه، لكن ظهوره في البث وحظر التطبيق له، دفعا الأمير عبد العزيز بمساعدته عبر منحه مبلغ 300 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 80 ألف دولار أمريكي ليتمكن من استكمال علاجه من مرض جلدي نادر.