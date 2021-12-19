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فايز المالكي يكشف أن أولاد محمد الشمري وزوجته لا يعلمون بوفاته.. ويكشف تفاصيل حالتهم الصحية

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:23
محمد الشمري
محمد الشمري

صدمت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة مشهور "سناب شات"، محمد الشمري، يوم الخميس الماضي إثر تعرضه هو وعائلته لحادث مروِّع على الطريق السريع، وتسبب ذلك في وفاة طفله الرضيع وابنته، بيمنا نجت زوجته وأولاده الثلاثة وابنته الكبرى.

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وتوجَّه الفنان السعودي فايز المالكي  إلى المشفى الذي يتواجد فيه أطفال المتوفى للاطمئنان عليهم، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أثناء ممازحته أحد أبناء محمد الشمري.

 

الحالة الصحية لعائلة محمد الشمري بعد حادث السيارة 

 

وأشار المالكي في مقطع فيديو أنه أبناء الشمري لا يعلمون بعد بوفاته، وأردف قائلًا: "انا اليوم زرت أبناء محمد الشمري اكبر مصيبة ان عياله ما يدرون ان والدهم توفي حتى الان وزوجته ما تدري وشايلين منها الطحال المسكينة".

وتابع: "وابنته ما تدري وشايلين منها الكلية كما تعرضت لكسر في الكتف والولد الثاني وجهه متكسر وحالته حاله والاطفال الاثنين المساكين بس يبغون يشوفون والدهم".

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وطلب المالكي من الدائنين أن يتنازلوا عن حقهم لوجه الله تعالى، مُشيرًا أن التبرع التي تلقته عائلة الشمري من الأمير عبدالعزيز بن فهد ومقداره 2 مليون ريال يوَّد أن يضهب لصالح العائلة بأكمله.
 

 

كلمات دالة:محمد الشمريفايز المالكيحادث سيارةفن

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