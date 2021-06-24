هاندا أرتشيل وكرم بورسين كَذبا بعلاقتهما العاطفية...وفيديو لـ سيريناي ساريكايا يكشف الموضوع!

الممثلة التركية هاندا أرتشيل وزميلها الممثل كرم بورسين هُما الاسمان الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب علاقتهما العاطفية.

مُحبي الثنائي يعيشان حالة كبيرة من الفرح بسبب التوافق بين النجمين كما أنهم دائماً ما يتمنون أن تنتهي علاقتهما بالزواج، ولكن…..هل الأمر مُجرد لُعبة من أجل تصدر الحديث بالتزامن مع عرض الجزء الثاني من مسلسلهما الشهير "أنت أطرق بابي"!

مع تداول إسمي الثنائي وخاصةً أمس بعد أن تواجدا خلال أحد المهرجانات لإستلام جائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة أُعيد للأذهان مشهد مُشابه جمع كرم بحبيبته السابقة الممثلة التركية سيريناي ساريكايا والتي عاش معها علاقة استمرت لحوالي الـ 3 سنوات وانتهت بسبب إنشغال كلاً منهما بأعمالها الفنية إضافةً إلى فتور العلاقة بينهما.

الفيديو المتداول أظهر نظرات مُتبادلة بين كرم وسيرناي خلال تواجدها في أحد المهرجانات وكانت نظرات الأخيرة مليئة بالحب على عكس نظرات حبيبته الحالية هاندا والتي بدى أنها غير راضية عن موضوع علاقتها بـ كرم وكأنما الأمر مُجرد تلفيق لا أكثر.

الجمهور أيضاً لاحظ أن الثنائي لم يكن مُرتاحاً أمس خاصةً كرم الذي حاول تجنب لمس يد هاندا أو حتى الإمساك بها من خصرها كما إعتاد أن يفعل مع حبيبته السابقة، وتابع رواد السوشال ميديا أنه بمجرد إنتهاء العمل الذي يجمعهما سيعلنان إنتهاء علاقتهما والتي بل أساس لا وجود حقيقي لها.

قصة مسلسل هاندا أرتشيل وكرم!

آيدا هي فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج، فيقوم سيركان بتقديم عرض لـ آيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له، كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها وتتصاعد الأحداث في إطار مُشوق.

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