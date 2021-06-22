فتح قضية زوج نانسي عجرم من جديد.. ومحققة تكشف "قتل عمد تقف ورائه جرائم أخرى"!

لا يمكننا نسيان تفاصيل الحادثة التي سيطرت على المشهد الإعلامي في بداية 2020 وهي حادثة مقتل الشاب السوري محمد حسن موسى في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.

ورغم أن طبيب الأسنان فادي الهاشم لم يُدان بتهمة القتل العمد وأقفلت القضية، إلَّا أنها أعيد إلى الواجهة من جديد بعدما ادعت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب أنها جريمة قتل عمد.

وزعمت حلا ولد روب، خلال لقاء لها في برنامج ناس أونلاين مع المذيع أحمد الجمل، أن ما أشير إليه على أنه دفاع عن النفس هو في الحقيقة جريمة قتل عمد، وأن خلف هذه الجريمة جرائم أخرى.

وأشارت أن السوري محمد موسى كان مُطلعًا على بعض الأمور التي تشكل خطرًا على الهاشم وعائلته وبعض شركائه الآخرين، وأوضحت أن لديه بعض الأعمال الأخرى غير مهنته كطبيب أسنان.

وأضافت حلا روب أن الهاشم ونانسي عجرم استدعيا إلى جلسة التحقيق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 يونيو، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها مع النجمة اللبنانية بشأن ملابسات الجريمة.

فيلم وثائقي لجريمة فادي الهاشم

يذكر أن نانسي عجرم وزوجها كشفا عن تفاصيل الحادثة عبر فيلم وثائقي بعنوان "الرواية الكاملة" تصل مدته لساعة ونصف ساعة، وأجري تصويره ما بين لبنان وسوريا، وهو من إعداد جو معلوف ومن إنتاج وكتابة وإخراج زين الدين، وشركة سكوب برودكشن.