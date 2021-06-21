نانسي عجرم تعيش نجاح يا طبطب بعد 15 عاماً...والجمهور "نجاح دائم مش لحظي"!

تعيش الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نجاح ليس جديداً عليها ولكن مُستمر ليومنا الحالي بـ أغنيتها الشهير يا طبطب والتي صدرت منذ حوالي الـ 16 عاماً.

ألبوم يا طبطب والذي ضم أغاني مميزة ما بين "إحساس جديد، اشتكي منو، اللي كان، أنا ياللي بحبك، صبرك عليا، قول هنساكي، لو دللوني، مشتاقة ليك، معجبة مغرمة، يا سي السيد وهيت الألبوم يا طبطب" ها هو اليوم يحقق أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر قناة الفنانة في يويتوب فارضاً نفسه كأقوى ألبوم صدر في عام 2006 بنجاح لا مثيل له مستمر لليوم الحالي لم يسبق أن عاشه غيرها.

أغنية يا طبطب لم يقتصر نجاحها على العالم العربي لا وبل لمعت في سماء العالم الغربي من دون أن تبذل الفنانة اي مجهود يذكر عن طريق الغناء باللغة الأجنبية كغيرها، إذ أنه خلال السنة الماضية تم إصدار ريميكس من قبل أحد الأجانب لـ أغنية عجرم وكاردي بي لتبدي الأخيرة إعجابها بالأغنية وتشاركها عبر حسابها في تويتر.

ريتويت النجمة العالمية كاردي بي لـMashup يجمع بين اغنيتها الجديدة وأغنية يا طبطب 🤩💖 @NancyAjram @iamcardib 👸🏼 pic.twitter.com/CQgRL9ZQAO — RODY (@RAAMagic) September 2, 2020

أما ما قبل ذلك فقد تم تقديم الأغنية ضمن برنامج للمواهب الأندونسية ليتم من بعدها ترجمتها للغة الاندونيسية كما تم تقديمها في برامج رقص عالمي إضافةً إلى تقديمها من قبل مواهب جديدة عالمية.

الجمهور العربي بدوره تفاعل مع نجاح الأغنية عبر هاشتاق "#يا_طبطب_100_مليون" ضمن عدة تغريدات كان من بينها "نجاح دائم مش لحظي"..وتابع آخر "لما أغنية تنزل على منصة اليوتيوب بعد ٧ سنين من طرحها ومع هيك تحقق #١٠٠_مليون_مشاهدة !! متخيلين لو نزلت من أول يوم ؟! كانت حققت مئات الملايين Flexed biceps. هالأغنية تعتبر أكثر أغنية عربية وصلت وإنتشرت بشرق آسيا .. ماليزيا، اندونيسيا، الفلبين، تركيا، ايران، الهند، باكستان، تايلند وغيرهم"...

لما أغنية تنزل على منصة اليوتيوب بعد ٧ سنين من طرحها ومع هيك تحقق #١٠٠_مليون_مشاهدة !! متخيلين لو نزلت من أول يوم ؟! كانت حققت مئات الملايين 💪🏼. هالأغنية تعتبر أكثر أغنية عربية وصلت وإنتشرت بشرق آسيا .. ماليزيا، اندونيسيا، الفلبين، تركيا، ايران، الهند، باكستان، تايلند وغيرهم ♥️ pic.twitter.com/ba2rXCEwp9 — Abood 🐍 (@aboodshoubaki) June 21, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "الفنانة العربية الوحيدة اللي عندها 7 أغاني تخطوا الـ 100مليون مشاهدة"

الفنانة العربية الوحيدة اللي عندها 7 أغاني تخطوا الـ 100مليون مشاهدة 🔥👸#يا_طبطب_100_مليون @NancyAjram pic.twitter.com/NbvcJtxQcG — NaDa 🇩🇿 (@NaDaMeL4) June 21, 2021

نانسي عجرم وألبوم جديد!

من جهة أخرى، تعيش الفنانة نجاح آخر أعمالها الغنائية والتي كان أولها أغنية "حبك بيقوى" التي صدرت منذ 3 أسابيع وحققت من خلالها أكثر من 9 مليون مشاهدة، ومن بعدها أغنية "مشكلتك الوحيدة" التي حققت أكثر من 1.8 مليون مشاهدة في غضون 20 يوم وما تزال تتواجد في ترند يوتويب ضمن قائمة الأكثر مشاهدة. ومن المتوقع أن يبصر ألبوم الفنانة النور خلال الأيام القليلة القادمة ضمن كافة التطبيقات الموسيقية كما عودت جمهورها من دون الخضوع لقوانين شركات الإنتاج لأنها اعتادت إنتاج أعمالها عن طريق شركتها الخاصة.

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