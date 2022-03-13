فجر السعيد تهين نوال الزغبي وتصفها بـ"الوصواصة".. والمتابعون غاضبون من أسلوبها

تُعرف الإعلامية الكويتية فجر السعيد بلسانها السليط، فهي لا تأبه إزاء مكانة الشخص الذي تهينه بكلامها وإن كانت النجمة الذهبية نوال الزغبي أو الفنانة الكبيرة نوال الكويتية.

تجرَّأت فجر السعيد على إهانة نوال الزغبي عقب انتهاء حفلها الغنائي الذي أحيته في دولة الكويت يوم أمس السبت ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو وهي تصف نوال بـ"الوصواصة".

ويمكننا سماع السعيد تقول بنبرة ساخرة: "خلصت الوصواصة، والحين ناطرين أبو خالد يبلش".

وأشارت أنها في حفل عبدالله الرويشد لن تنشر فيديوهات عبر حسابها على "سناب شات"، بل ستسمتع بوقتها؛ لتعيد سخريتها من نوال وعدم اكتراثها بحفلها خاصة أنها نشرت فيديو أثناء إقامة الحفل.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسلوب فجر السعيد، فعلَّق أحد المتابعين: "الكلمة الطيبة صدقة ! قل خيراً او فصمت ! مافي داعي لإبداء الرأي اذا كان سلبي! وارد جداً نوال ما تشوف الفيديو اصلاً لكن كسبت اثم و ممكن بنغلط بحقها كمان".

وأضاف آخر: "ياربي كيف نوعيتها تنام باليل مرتاحه ماتركة احد".

وكتبت أخرى: "عيب اما تكوني اعلامية تطلع منك هيك اساءة بحق وجه اعلامي اخر … قد لا تكون في مجالك .. هي مغنية مطربة بغض النظر تحبي صوتها او ما تحبيه انتقي الالفاظ . ولا الهدف تعملي ترند جديد بالوقاحة ؟ عيب والله".



فجر السعيد تتهم نوال الزغبي بتقليد إليسا



وهذه ليست المرة الأولى التي تهين فجر الفنانة اللبنانية، ففي السابق اتهمتها بتقليد الفنانة إليسا، التي كان آخرها رد إليسا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وإحيائها لحفل في العراق.وأشارت السعيد إلى أنّ الزغبي ردّت بعد إليسا على قرداحي، معتبرة أن الأولى تعمد تقليد، لافتة إلى أنه بعد غناء إليسا في بغداد، أحيت الزغبي على الفور حفلاً في بغداد.

ونشرت فجر تغريدة، جاء فيها: "‏البطلة اليسا أول فنانة لبنانية تصرح منتقده تصريحات ‎جورج قرداحي وتبعتها ‎نوال الزغبي فقط لاغير!!وعالعموم ‎#نوال الزغبي تقلد اليسا بكل شي.اي شي تسويه ‎اليسا وراها بالكربون بس هذا ما يمنع ان نشكرها على ذلك وان تكون ‎اليسا قدوتها فهي اختارت القدوه الصح".

وجاء رد نوال، كالتالي: "بصراحة أنا ما بعرفك أبدا ولا سامعة فيكي..اوعا تفتكري انو اللي كتبتيه زعجني. شكرا لانك اخترتيلي اليسا لان بحبها كتير وهي فعلا قدوة".

ولم تكتفِ السعيد بالردّ على الزغبي، بل أعادت نشر تغريدة الأخيرة التي كانت قد حذفتها وأرفقتها بتعليق: "نوال الزغبي مساويتلي بلوك، فهل إذا أمكن أن يسألها أحد عن سبب حذفها التغريدة التي قالت فيها إنها لا تعرفني ولم تسمع عني".

نوال الزغبي تشعل الأجواء خلال حفلها في الكويت

الجدير بالذكر أن نوال أحيَّت حفلًا جماهيريًا حضره أكثر من 5000 آلاف شخص، وقدَّمت فيه أشهر أغانيها الحديثة والقديمة.