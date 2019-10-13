فجر السعيد توجه رسالة إلى كارهيها في أول تغريدة بعد شفائها: "الحمدلله ربي خيب ظنهم"!

عادت الإعلامية الكويتية فجر السّعيد إلى نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور فترة طويلة على مكوثها في المشفى لتلقي العلاج بعد أن أصيبت بوعكة صحية شديدة ألزمتها الفراش، وقررت أن أول شيء يجب أن تفعله عقب شفائها هو أن توجه رسالة للكارهين والشامتين بعد الفترة الماضية من مرضها.

وجاء في تغريدة السعيد التي كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: " البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إرادة، وفوق توقعاتهم وحساباتهم".

وتابعت: "..والحمدلله ربي خيب ظنهم، بسم الله الرحمن الرحيم.. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، رب العالمين قدر المرض وهو فقط من يقدر الشفاء بإذنه".

البعض كان يراهن للأسف على ان #وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إراده... وفوق توقعاتهم وحسباتهم.. والحمدلله ربي خيب ظنهم.. بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ" رب العالمين قدر المرض وهو فقط من يقدر الشفاء بإذنه — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام من أكثر الأشخاص الذين تفاعلوا مع خبر دخول فجر السعيد إلى المستشفى، وذلك بسبب العلاقة التي تربطهما والتي وصفتها أحلام كعلاقة الأم بابنتها، وبسبب هذه القصة قطعت أحلام علاقتها بأصالة عقب هجوم وتعليقات ساخرة من معجبي الفنانة السورية، حيث اعتبرت احلام في وقتها أن أصالة هي من دفعت هؤلاء الناس للشماتة بمرض فجر السعيد.

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