فرح الهادي تتهم سيدة بـ"السحر".. تسرق ملابسها من القمامة!

أعربت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي عن غضبها واستيائها من محاولة إحدى السيدات سرقة ملابسها من مكب النفايات، متهمةً إياها بـ"السحر".

فرح الهادي تتهم سيدة بمحاولة عمل سحر لها

شاركت فرح الهادي متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" عدة مقاطع فيديو تتحدث من خلالها عن الموقف الاستفزازي الذي مرَّت به مع إحدى السيدات، مُشيرةً إلى أن سيدة ترتدي عباءة وشالة تقدَّمت بتجاه منزلها، متوجِّهةً إلى مكب النفايات المتزاجد أمام المنزل، وبدأت بأخذ الأكياس التي تحوي ملابس تخلصت منها مسبقًا، ووضعتها داخل سيارتها البيضاء المركونة جانبًا.

واستهجنت فرح طريقة تصرف السيدة، وهددتها بفضحها، لافتةً إلى أنه أجري تصويرها عن طريق كاميرات المراقبة، قائلة: "رح اطلعج من الكاميرا، راح اطلعج".

وأوضحت فرح أنها عملت على توزيع بعض الملابس الصالحة للارتداء، لكنها ألقت مجموعة في القمامة بسبب تعرضها لبعض الأضرار، قائلة: "سؤال وش دراكّ!، ملابس مابيهم يمكن محترقة وسخة، الي قاعد اتبرع فيه قاعده اتبرع فيه وللي بقطه بقطه كيفي بقط، ياي بسيارتج، للي يبين محتاج بس ياي بسيارتج جيب، ونزلت أصلا شكلك غلط“.

وشددت الفنانة أن تواجد السيدة تزامنًا مع إخلاء منزلها يعد توقيت غريب للغاية، متهمة إياها بالسحر، قائلة: "خلي سحرك حق نفسك".

ولفتت الهادي إلى ما أصابها من حساسية ومرض في الفترة الأخيرة، كان سببه السحر، مؤكدةً أنها أصبحت أكثر قوة وبدأت صحتها تتحسنًا مُستعرضةً يدها المتعافية.



وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، فمنهم من رأى أن حصول السيدة على الملابس من القمامة أمر يخصها بعدما تخلَّت عنها في بادئ الأمر، بينما رأى آخرون أن من حق فرح التصرف بممتلكاتها بالطريقة التي تريدها، فكتبت إحداهن: "بعد انتي قاطتهم اكيد الناس بتاخذهم اهي او غيرها جان دقيتي على لجنه للملابس وتيي تاخذهم".

وعلَّقت أخرى: "وانتي ليش متنطين ملابس ناس محتاجه؟اول شى ؟ثاني شى ليش تفضحين ناس ماتخجلين؟يمكن ست تكون محتاجه 😢".

وأضافت إحداهن مدافعة: "حبيبتي متاثرة من اللي صار فيها وفبشرتها ، هي حرة لهاًالحق تختار انها ماتعطي ملابسها في الزبالة""

فرح الهادي وإصابتها بالصدفية

وكان الهادي قد أثارت قلق متابعيها بعدما كشفت عن إصابتها بمرض لا شفاء له ونشر صور لأعراضه المؤلمة.

شاركت فرح الهادي عبر حسابها على تطبيق "شناب شات" مقطع فيديو تكشف فيه إصابتها بمرض الصدفية، ونشرت صورة مؤلمة لاحمرار جلدها وتقشره، فمن أعراض هذا المرض الجلدي الغريب القشرة والاحمرار وسيلان المياه من الجسد.

وعلَّقت على الصورة: "بعدها بيوم ايدي بطلع منها ماي مدة يومين! شي يخوف ومؤلم ويحرق وما قدر اوصفه بس الحمدالله أنه ما تكرر بعدها".

وكشفت الهادي أنها تعرَّضت لتوم في وجهها، فقد كانت تعتقد أن ذلك بسبب تعرضها للحساسية من نوع ما، لكنها أدركت عكس ذلك.