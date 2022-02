بعد فرح الهادي.. إليك قائمة نجوم مصابين بالصدفية من بينهن كيم كارداشيان

صدمت الفنانة الكويتية فرح الهادي متابعيها بإعلان إصابتها بمرض الصدفية، ونشرها مقاطع فيديو وصور للأعراض المصاحبة للمرض من بينها إحمرار بالجلد وتقشره وسيلان المياه من جسدها.

وهنا نعرض مجموعة من نجوم هوليوود ممن أصيبوا ويعانون من المرض:



كيم كارداشيان ويست



لطالما كانت رائدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان صريحة بشأن حالتها المرضية وتحدَّثت عنها كثيرًا عبر برنامجها keeping Up With The Kardashians وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أعلنت أنها مصابة بالصدفية بعمر الـ30، ومنذ ذلك الحين وهي تشارك متابعيها آخر مستجدات حالتها والتقلبات التي تصاحب المرض، كما تتواصل معهم من أجل الحصول على المشورة ومشاركة نتائج العلاجات المختلفة.





كريس جينر



ويبدو ان الصدفية مُتوارثة في عائلة كاردشيان-جينر، فقد وصفت كريس جينر إصابتها بالصدفية وتفشيه في جسدها في أواخر العشرينات من عمرها بـ"التغيُّر الجذري في حياتها"؛ ولقد نجحت الأدوية والعلاج بالضوء في السيطرة عليه أخيرًا، لكنها تقول إنها لا تزال تعاني من نوبات تهيج.

كارا ديليفين



يؤدي الإجهاد إلى تفشي الصدفية للعديد من الأشخاص، بما في ذلك عارضة الأزياء الأمريكية كارا ديليفين التي تعرَّضت لأول نوبة تهيُّج في أسبوع الموضة بباريس عندما كانت في العشرين من عمرها؛ وهو مكان أحد الأسباب التي دفعتها إلى التراجع عن منصة عرض الأزياء.

سيندي لوبر



لم تظهر الصدفية التي تعاني منها الممثلة سيندي لوبر حتى بلغت أواخر الخمسينيات من عمرها، لكنها جاءت بهدف الانتقام. قالت المغنية وكاتبة الأغاني الحائزة على جوائز إن الأمر كان سيئًا للغاية في بعض الأحيان، ولم تستطع النهوض من السرير.

وتعتبر سيندي أن إدارة الإجهاد جزءًا كبيرًا من برنامج علاجها، إلى جانب دواء يغير جهاز المناعة. كما أنها تتجنب الكحول وبعض الأطعمة التي يبدو أنها تحفز نوبات تهيجها.

جون لوفيتز



يبدو أن الفكاهة تساعد الممثل الكوميدي على التعامل مع حالته، فقد أصيب نجم "ساترداي نايت لايف" السابق بأول تفشٍ للصدفية في أوائل الأربعينيات من عمره، ولقد جرب العديد من العلاجات المختلفة حتى وجد عقارًا بيولوجيًا ساعده. والجدير بالذكر أن لوفيتز سجل مقطع فيديو موسيقي ساخر وهزلي كوميدي للتوعية بالمرض.

كاريدي إنجليش



أصيبت عارضة الأزياء الحسناء بالمرض منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، لكن ذلك لم يمنعها من ممارسة مهنتها كعارضة أزياء. وعندما كانت في الحادية والعشرين من عمرها، عثرت على عقار يغيِّر جهاز مناعتها وقد ساعدها كثيرًا.