فرح الهادي تعلن إصابتها بمرض لا شفاء له.. وتنشر صورة مؤلمة ليدها!

أثارت الفنانة الكويتية فرح الهادي قلق متابعيها بعدما كشفت عن إصابتها بمرض لا شفاء له ونشر صور لأعراضه المؤلمة.

شاركت فرح الهادي عبر حسابها على تطبيق "شناب شات" مقطع فيديو تكشف فيه إصابتها بمرض الصدفية، ونشرت صورة مؤلمة لاحمرار جلدها وتقشره، فمن أعراض هذا المرض الجلدي الغريب القشرة والاحمرار وسيلان المياه من الجسد.

وعلَّقت على الصورة: "بعدها بيوم ايدي بطلع منها ماي مدة يومين! شي يخوف ومؤلم ويحرق وما قدر اوصفه بس الحمدالله أنه ما تكرر بعدها".

وكشفت الهادي أنها تعرَّضت لتوم في وجهها، فقد كانت تعتقد أن ذلك بسبب تعرضها للحساسية من نوع ما، لكنها أدركت عكس ذلك.



فرح الهادي بوجه متورم



وشاركت الهادي سابقًا قبل إعلان إصابتها بالصدفية مقطع فيديو عبر حسابها الخاص تظهر فيه بوجه متورِّم بطريقة مخيفة، حيث أخفت وجهها بكلتا يديها ثم كشفت عنه بعدما تساءل المتابعون عن سبب اختفائها عن السوشيال ميديا.

ولفتت الفاشونيستا عن صدمتها حين رؤية وجهها متورِم لحظة استيقاظها من النوم، وقالت: "أنا اليوم مو مختفية ولا أدري ما يصير فيني بس صحيت من النوم وجهي وارم".

وقالت الهادي بعد الكشف عن وجهها: "لا تخترعون، هذا الأمر أول مرة صار فيني نصف شهر يناير.. توقعت أنه من الحساسية وروحت للدكاترة قالوا لي لي مو حساسية، وبروحها راحت".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع مرض فرح الهادي



وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم مع الفاشونيستا الكويتية، وكتبت إحدى المتابعات: "يا يبا لا تصورون حياتكم ترا العالم ما تعطي خير هذي عين ما صلت علي نبي خلاص خلو شهره ولسنابات تولي اتجهو حق ربكم لو شوي ترا الدنيا قصيره".

وأضاف آخر: "😮😢والناس ماترحم من القيل والقال. وبالنهايه ضرف صحي. الله يشفيها ولا يبلانا".

وعلَّقت إحدى المستخدمات: "اف مسكينة اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويعافيها ويحفظها ويشفي جميع المرضى اكيد من الصبغه يستوي".