فرح الهادي ترد على اتهامات إلقاء القبض عليها.. وهذا سبب اختفائها

انتشرت شائعات تفيد أن الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي و شقيقتها شوق الهادي إحداهما متورطة في قضية إيقاف الأجهزة الأمنية في الكويت ممثلة خليجية مشهورة في المطار لتعاطيها مؤثرات عقلية ووجودها في حالة "ثمالة"، لاسيما بعد انتشار أنها من "بدون الكويت".

فرح الهادي تكشف سبب اختفائها

وبعد ساعات من انتشار الأخبار، أطلَّت فرح الهادي عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" لتكشف أسباب اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، مُعزيةً السبب إلى وفاة والد زوجها عقيل الرئيسي؛ إذ أشارت إلى أنهما مرَّا بالكثير من الظروف الصعبة التي دفعتهما للابتعاد.

وقالت: "”طبعا أكيد عارفين الظروف اللي صارت بالأسابيع اللي طافت، اللي خلتنا نختفي ومانكون وايد".

وتابعت شاكرةً كل من تواصل معها وعزاها هي وزوجها بوالده، قائلة: "وشكرا حق كل شخص، سواء عزاني أو عزا عقيل بوفاة والده، والحمدلله عكل حال، الحمدلله عقيل شوي احسن، يحاول يرجع اللايف ستايل ماله، الحمدلله على كل حال وبس".

ولم تتطرق فرح للحديث عن الاتهامات الموجهة ضدها، أو تحاول نفيها، بل اكتفت بإيضاح أسباب إختفائها.

من جهة أخرى، نشرت شوق الهادي عدة مقاطع فيديو لرحلتها إلى إسطنبول لتصوير عملها الجديد.

الأمن يلقي القبض على ممثلة خليجية لتعاطيها مؤثرات عقلية

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على ممثلة خليجية مشهورة في أحد المطارات، بعدما تبيّن أنه صادر في حقها أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة.

ويُشار أن القضية تعود تفاصيلها إلى عام تقريبًا، وقد تجدد الموضوع لحظة وصول الممثلة إلى المطار بعد رحلتها إلى إحدى الدول؛ إذ لوحظ عند ختم جوازها أن هناك أمر صادر بحقها، بعدما ضبطت في حالة سكر، حيث أجري لها فحص عينات الدم والبول، واتضح أنها تعاطت مؤثرات عقلية وشربت الكحول، وجرى تسجيل قضية بحقها كجنحة.

وكشف حمد السريع، اللواء المتقاعد والكاتب الصحفي، أن "المشهورة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، من المعروفين بـ (البدون)“، وأنها تحمل جوازًا وفق المادة 17 يصرف لأبناء فئة ”البدون“ في أوقات معينة وضمن شروط معينة كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج".

من جهة أخرى، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة حرارية للمتهمة، التي لم يُكشف عن هويتها أو اسمها بعد، التقطت عن طريق كاميرات المراقبة في المطار؛ ما دفع الكثيرون للتكهن حول هويتها بناءً على الملامح الموضحة في الصورة، فمنهم من رأى أنها تشبه الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، في حين أشار البعض إلى أنها تشبه الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.

كما لفت البعض إلى أنها تشبه الفنانة الكويتية شوق الهادي أو شقيقتها فرح الهادي، لأنهما تنتميان لفئة "البدون".

لكن اتضح فيما بعد أن الصورة جرى التلاعب بها، فهي تعود في الأصل إلى فاطمة الصفي من إحدى جلسات تصويرها، لكن جرى إضافة تأثر الصورة السلبية، لتبدو وكأنها صورة حرارية.

